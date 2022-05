Wilson Lima destaca importância da Marcha Para Jesus e lembra que deixou igrejas abertas no período mais crítico da pandemia

Redação AM POST

O governador Wilson Lima destacou a importância para o evangélicos da Marcha Para Jesus, programada para acontecer neste sábado (28) com o tema “Sem mim nada podeis fazer”. Ele é presença confirmada no evento assim como o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, pela manhã, e foi recebido pelo chefe do executivo estadual.

“Esse é o maior evento religioso do estado do Amazonas. Momento muito importante porque o povo de Deus estará reunido. É o momento de reflexão e para as pessoas manifestarem a sua fé, sentimento e religiosidade. O povo de Deus se une, os cristãos se unem”, disse o governador.

Wilson Lima ressaltou que nasceu em um lar cristão e que o Governo do Amazonas tem dado o apoio necessário para a realização do evento. Wilson Lima destacou a importância das igrejas e ressaltou que, durante o período mais crítico da pandemia, os templos não foram fechados porque ele, por meio de decreto, determinou que as atividades das igrejas são consideras como essenciais.

“Fiz questão de deixar as igrejas abertas durante o período mais crítico da pandemia. As igrejas, associado ao trabalho espiritual e de fé, cumprem um papel social muito importante. É na porta do templo religioso que as pessoas batem no momento de desespero e lá elas são acolhidas e recebem o amparo que precisam” disse o governador Wilson Lima.