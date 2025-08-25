Wilson Lima destaca importância dos novos oficiais de saúde da Polícia Militar do Amazonas

Notícias de Manaus – O governador Wilson Lima ressaltou, nesta segunda-feira (25/08), durante a formatura do Curso de Formação de Oficiais de Saúde (CFOS) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a relevância dos novos profissionais para o fortalecimento da corporação e para a melhoria do atendimento médico à tropa e seus familiares. A cerimônia foi realizada no Palácio Rio Negro, em Manaus.

“Hoje vocês estão realizando um sonho, resultado de muita dedicação e comprometimento. É o início de uma nova missão, de melhorar o atendimento na área de saúde dos nossos policiais e, consequentemente, fazer uma entrega melhor para a sociedade”, afirmou o governador.

Durante o evento, Wilson Lima recebeu uma homenagem da turma, que batizou a turma com seu nome e entregou uma placa de reconhecimento. “Me sinto muito honrado pelo fato de terem me escolhido para ser o nome da turma. Isso também aumenta a responsabilidade de continuar zelando pelas condições de trabalho de cada profissional”, acrescentou.

A turma foi composta por sete novos oficiais de saúde, que concluíram quatro meses de curso sob a coordenação da Academia de Polícia Militar Coronel Neper Alencar. As especialidades incluem clínica geral, endocrinologia, ginecologia, pediatria e medicina veterinária.

Os profissionais irão reforçar o atendimento no Hospital da Polícia Militar (HPM) Tenente Weber, inaugurado em agosto de 2024, referência para policiais da ativa, da reserva, servidores civis e dependentes. O HPM é coordenado pela Diretoria de Saúde da PMAM e conta com centros especializados em Psicologia, Odontologia, Fisioterapia e Medicina Veterinária.

A solenidade contou com a presença do comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, do secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Vinícius Almeida, além de autoridades e familiares dos formandos.

A primeira colocada da turma, tenente Marcela Lopes, destacou a superação durante o curso: “Foi uma experiência única e desafiadora, que nos preparou para integrar de forma verdadeira essa instituição tão importante para o Estado”. Já o tenente Ozéias Moura falou sobre a emoção de ingressar na corporação: “É uma felicidade enorme vestir essa farda e fazer parte de uma instituição que tem tanto respeito perante a sociedade”.

Desde 2023, o Governo do Amazonas já convocou mais de 2,8 mil aprovados nos concursos das forças de segurança, realizados em 2022 e anos anteriores. Apenas do concurso de 2022, foram chamados para a Polícia Militar 1.500 soldados, 220 alunos oficiais e 28 oficiais de saúde. No Corpo de Bombeiros, todos os 453 aprovados foram convocados, completando 100% das vagas. A Polícia Civil recebeu 250 novos servidores convocados.