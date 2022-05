Wilson Lima e David Almeida vistoriam início dos serviços de recapeamento asfáltico de 10 mil ruas de Manaus

Redação AM POST

O governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida vistoriaram, nesta segunda-feira (02/05), o início dos serviços de recapeamento asfáltico de 10 mil ruas da capital, que fazem parte do programa Asfalta Manaus. Os trabalhos foram iniciados na travessa 7, bairro Alvorada 1, zona centro-oeste.

Hoje também tem início a recuperação das vias dos bairros Nova Cidade e Santa Etelvina, ambos na zona norte de Manaus. Segundo a Prefeitura de Manaus, serão 600 ruas recapeadas nesses três bairros. Em média, os serviços duram 15 dias por bairro. Ao todo, serão 31 frentes de obras espalhadas por toda a cidade.

Na última quinta-feira (28/04), governador e prefeito deram a ordem de serviço para a recuperação e pavimentação do sistema viário de Manaus.

“Estamos fazendo a parceria com a prefeitura, assim como com as prefeituras do interior, e a gente sabe o quanto o nosso estado é carente de infraestrutura, sobretudo aqui na capital. Quando a gente coloca asfalto, a gente está dando dignidade para essas pessoas, está resgatando a autoestima dessas pessoas”, destacou Wilson Lima.

Parte dos investimentos no programa Asfalta Manaus são recursos estaduais, da ordem de R$ 150 milhões. O montante foi repassado, por meio de dois convênios, para a Prefeitura de Manaus, e fazem parte de um pacote de investimentos de R$ 580 milhões, anunciados pelo governador Wilson Lima para obras e serviços na capital.

Os convênios Asfalta Manaus 1 e Asfalta Manaus 2 foram firmados por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas e com execução das obras pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

“A gente espera antes de dezembro ter alcançado as 10 mil ruas da nossa cidade com o novo padrão, porque agora não é mais tapa-buraco. Com a parceria com o governador, nós vamos chegar recapeando as ruas. Nós estamos aqui em uma rua secundária, não é a principal. Isso faz com que a gente possa dar uma melhor qualidade de vida ao povo da nossa cidade”, disse o prefeito David Almeida.

Segundo David, o novo padrão envolve a aplicação de uma camada asfáltica de cinco centímetros de espessura.

“Há bastante tempo a gente não tinha uma infraestrutura como essa. Como morador, fico feliz, fico alegre de estar vendo isso aqui hoje porque era um sonho do bairro. Os carros não vão quebrar mais. Aqui mora gente de baixa renda. As pessoas ajeitavam seus carros para trabalhar, caíam no buraco e quebravam”, disse o autônomo Junior Martins, que mora há 33 anos no Alvorada.