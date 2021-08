Wilson Lima entrega 3 toneladas de peixe e kits de higiene para 1,5 mil famílias na zona leste de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima entregou, neste sábado (21/09), peixes e kits de higiene para 1,5 mil famílias em vulnerabilidade social na Comunidade Nossa Vitória, bairro Nova Vitória, zona leste de Manaus. Segundo Wilson Lima, as entregas fazem parte do programa Peixe no Prato Solidário, um trabalho de assistência do Governo do Estado às famílias impactadas economicamente pela pandemia de Covid-19.

“Eu sei o quanto é complicado aqui na comunidade, eu sei o quanto é difícil e o quanto se precisa do apoio do poder público. E que bom hoje poder trazer essa ajuda aqui do Governo do Estado, trazendo aqui um peixinho para o pessoal, trazendo aqui esses kits de higiene. Isso daqui não resolve definitivamente a vida das pessoas, mas traz um acalento, traz um bálsamo num momento tão complicado, num momento tão difícil”, destacou o governador.

Uma das beneficiadas foi a dona de casa Denise Nery. Ela disse que a ajuda do Governo do Estado vai garantir a refeição da família no fim de semana. “Vai ajudar bem, eu agradeço muito, porque é uma força já que a gente está recebendo aqui nesse bairro carente, já serve bem para gente. Achei uma boa coisa, porque é muito difícil a gente ser homenageado. Final de semana mais feliz eu e minha turma, minha galerinha lá em casa”, ressaltou.

A ação envolveu a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e outros órgãos do Governo do Amazonas.

Ajuda a produtores – Esta é a terceira edição do Programa Peixe no Prato Solidário. Foram distribuídas três toneladas de tambaqui roelo adquiridos de produtores rurais do município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). “O produtor, o piscicultor está sendo beneficiado com a aquisição desse pescado. É o Governo do Estado incentivando ele a produzir mais, ajudando ele a comercializar e esse pescado sendo doado para essas famílias em situação de vulnerabilidade”, destacou a presidente da ADS, Michele Macedo Bessa.

Nas duas primeiras edições, foram distribuídas 4 toneladas de tambaqui curumim, beneficiando 1,2 mil famílias.

Cada kit de higiene entregue contém itens como creme dental, escova de dente, papel higiênico, absorvente, sabonetes, e álcool em gel. “Hoje nós estamos entregamos kits de higiene pessoal aqui na comunidade, onde nós já temos um trabalho junto com a primeira-dama Taiana Lima e o Fundo de Promoção Social (FPS), dando assistência para as famílias aqui do bairro Nova Vitória. E hoje o Fundo de Promoção está aqui com o sistema Sepror fazendo a entrega do peixe e também dos kits de higiene”, disse a secretária executiva do FPS, Kathleen Braz.

* Com informações da assessoria de imprensa