Wilson Lima fala da paralisação dos ônibus em Manaus e diz que repasse de R$ 19 milhões do Passe Livre Estudantil já foi feito

Notícias de Manaus – O governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), se pronunciou nesta quinta-feira, 11, sobre a paralisação no transporte coletivo de Manaus e esclareceu o papel do Estado na garantia da meia-passagem estudantil. Segundo ele, o governo cumpre rigorosamente sua responsabilidade de repassar os valores referentes ao benefício, no valor de R$ 2,50 por passagem.

“Nós temos um compromisso em pagar a meia-passagem do aluno, que custa R$ 2,50”, destacou o governador Wilson Lima, durante um evento sobre negócios em Manaus.

O governador explicou que o Estado já tomou medidas jurídicas para assegurar o direito dos estudantes. Wilson Lima disse ainda que já fez depósito de R$ 19 milhões por meio judicial para garantir o benefício aos estudantes, mas o recurso não não pode ser acessado devido a uma certidão negativa, um documento que trata sobre pendências financeiras ou obrigações em aberto.

“Acionamos a Justiça e fizemos o depósito em juízo: R$ 19 milhões foram destinados ao Passe Livre Estudantil para garantir que o aluno tenha a gratuidade. Só que, até hoje, não conseguiram acessar esses recursos. Sabe por quê? Porque a certidão está negativa — e isso não é responsabilidade do Estado”, afirmou.

Wilson Lima também contestou informações sobre supostos valores maiores que o governo teria de arcar. “A Justiça já decidiu e comprovou: o valor que o Estado tem que pagar é R$ 2,50 pela meia-passagem, e não essa conta apresentada de R$ 8,00 por passagem do aluno. Que conversa é essa? Isso não existe”, disse.

O governador encerrou sua fala prestando solidariedade aos usuários e aos trabalhadores do transporte coletivo. “Deixo aqui a minha solidariedade ao povo de Manaus, que sofre com o transporte coletivo, e também aos rodoviários, motoristas e cobradores, que acabam sendo prejudicados nesse momento. O Estado está à disposição para colaborar dentro das suas competências.”

