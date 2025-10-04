A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Wilson Lima inaugura o maior hospital público veterinário da América Latina em Manaus

Com investimento de R$ 3,7 milhões, unidade será referência em atendimento, ensino e pesquisa em Medicina Veterinária.

Por Natan AMPOST

04/10/2025 às 13:00

Notícias de Manaus – O governador Wilson Lima inaugurou, neste sábado (04/10), Dia Mundial dos Animais, o maior Hospital Público Veterinário da América Latina. O hospital é a primeira unidade estadual do Amazonas e do país e representa um marco para a causa animal e para a saúde pública do estado ao oferecer atendimento gratuito para cães e gatos de famílias de baixa renda, em um espaço moderno e totalmente equipado.

O hospital recebeu investimento de R$ 3,7 milhões e é considerado um dos mais modernos do país em atendimento veterinário público. Durante a cerimônia, o governador destacou a importância da entrega e relembrou o histórico da luta em defesa da causa animal.

“Antes não tinha, agora tem. Hoje a gente consegue colocar de pé e fazer uma entrega que antes não existia, que antes era sonho. Essa entrega é fruto da luta de protetores e de pessoas que tomaram essa causa como a causa da vida delas. É por isso que hoje estamos aqui e fazendo essa entrega”, afirmou Wilson Lima.

Mais de 60 profissionais atuarão no espaço, incluindo médicos veterinários, técnicos e equipe de apoio. A unidade também funcionará como polo de formação, estágios e residência em Medicina Veterinária, fortalecendo a preparação de novos profissionais e a rede de pesquisa na área.

A inauguração do hospital também representa um avanço em saúde pública. Animais saudáveis reduzem os riscos de transmissão de doenças e zoonoses, além de melhorar a convivência nas famílias e comunidades. O controle reprodutivo por meio da castração ainda ajuda a combater abandonos e a circulação de enfermidades.

A inauguração contou com a presença da secretária de Estado de Proteção e Bem-Estar Animal, Joana D’arc, do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade, e dos deputados Alessandra Campelo, Rozenha, João Luiz e Marcinho Belota (RR).Também participaram da entrega os vereadores Ivo Neto, Diego Afonso, Allan Campelo, Professora Jacqueline e Aldenor Lima, além de secretários de Estado e representantes de instituições ligadas à causa animal.

Atendimentos

Localizado na avenida Mário Ypiranga, no bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus, o hospital já começou a funcionar neste sábado. Na próxima semana, a atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. Por dia serão distribuídas 300 senhas para atendimentos.

Durante a inauguração, já foram realizados agendamentos de castração, aplicação de vacinas em cães e gatos e distribuição de ração e suplementos por parceiros da iniciativa privada, reforçando o impacto da ação para famílias que muitas vezes enfrentam dificuldades financeiras.

Estrutura

O hospital possui dois pavimentos, com ambientes adaptados e planejados para garantir acessibilidade e conforto. No térreo estão os consultórios clínicos, laboratórios de exames, farmácia, sala de vacinação, raio-X, ultrassom, centro cirúrgico e baias de internação. Também há espaços de pós-cirúrgico e ambientes de observação.

No segundo andar, a estrutura conta com enfermaria, salas administrativas, áreas de descanso para veterinários plantonistas e um auditório com capacidade para 50 pessoas.

Entre os serviços oferecidos estão consultas em clínica geral, ortopedia, cardiologia e oftalmologia. Também serão realizados exames laboratoriais como hemograma, testes rápidos (para cinomose, parvovirose, FIV e FeLV), além de diagnósticos por imagem com raio-X, ultrassonografia e eletrocardiograma.

Importância

De acordo com Pauline Voss, médica veterinária da associação Guardiões dos Animais, fundada em 2012, a inauguração é uma vitória para todos os protetores.

“Isso aqui é a realização de todos os protetores e ONGs do nosso estado. Eu faço parte de um grupo com cerca de 70 animais resgatados, e um hospital como esse vai ser uma ajuda enorme, porque cada resgate exige tempo e muitos custos. Agora vamos contar com exames, castrações, vacinação e cirurgias gratuitas, o que vai reduzir nossas despesas e ampliar nossa capacidade de salvar vidas”, afirmou.

Para o analista fiscal Aldaci Pires, tutor de cães, o hospital representa inclusão social e cuidado. “Muita gente não tem condições de pagar um veterinário em clínica particular. Esse hospital é um ato de amor, porque só quem é pai ou mãe de pet sabe a importância desse cuidado. É uma benfeitoria que já deu certo e vai ajudar milhares de famílias amazonenses”, ressaltou.

