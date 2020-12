Wilson Lima inaugura o maior viaduto da região Norte e maior complexo viário de Manaus

Redação AM POST

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta quarta-feira (23/12), o viaduto Lydia da Eira Corrêa, localizado entre a estrada do Tarumã e as avenidas Torquato Tapajós e Arquiteto José Henriques. O viaduto faz a interligação das principais avenidas da cidade e possibilita alternativas para os motoristas, além de reduzir congestionamentos. O investimento é da ordem de R$ 39.171.758,53.

O nome é em homenagem à esposa do deputado estadual e ex-prefeito de Manaus, Serafim Corrêa. Lydia faleceu no último domingo (20/12). A obra foi executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) e possui 230 mil metros quadrados, sendo considerado o maior viaduto da região Norte e o maior complexo viário de Manaus. O tráfego de veículos será liberado, a partir das 6h, desta quinta-feira (24/12).

“Quando eu assumi o governo havia aproximadamente 15% dessa obra concluída e nós ainda tivemos que fazer alguns ajustes, e hoje estamos entregando a via concluída com aproximadamente 3,5km de avenida duplicada até à ponte do Tarumã. O impacto dessa obra na vida das pessoas é de imediato porque elas não vão esperar tanto no trânsito, levando em consideração que esse trecho era muito caótico e precisava de uma solução, pois dá acesso aqui para a zona norte, o Tarumã, centro e também para BR-174 e AM-010”, destacou o governador.

Wilson Lima ressaltou ainda que o Governo do Estado vem atuando com frentes de obras no Anel Leste, outra importante obra de mobilidade na capital.

“Outra obra que também conseguimos tirar do papel é o Anel Leste, que sai da rotatória do Puraquequara e vai até a reserva Adolpho Lucke. São aproximadamente 17 km de avenida duplicada, que vai fazer a interligação com o anel sul e dar mais celeridade e segurança aos veículos que vão sair do Distrito Industrial com destino ao aeroporto, AM-010 e BR-174”.

Estrutura

O viaduto contempla quatro alças externas e quatro alças internas, formando um trevo de oito alças, além dos serviços de drenagem profunda e superficial, pavimentação asfáltica, iluminação em LED, paisagismo e sinalização.

O complexo compõe parte do projeto referente a construção do Anel Sul, que está com 47% de conclusão e é o maior complexo viário da capital. A obra vai facilitar o deslocamento entre as zonas Oeste e Norte de Manaus, permitindo a ligação direta entre o Distrito Industrial e o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, reduzindo a circulação de veículos pesados, como caminhões e carretas, nas áreas centrais da capital.

Em janeiro de 2019, o viaduto estava com aproximadamente 15% de obra executada em seis anos de execução, proveniente de um contrato firmado em 2013. As obras foram retomadas com ritmo acelerado no atual governo e foram finalizadas, em sua totalidade, no mês de dezembro deste ano.

Centésima obra

Com a inauguração do Viaduto Anel Sul, nesta quarta-feira (23/12), o Governo do Amazonas chega, em menos de dois anos de gestão, a marca histórica de 100 obras concluídas nas áreas de Infraestrutura, Saúde, Saneamento, Educação e Segurança, dentre outras, distribuídas na capital e no interior do estado, totalizando investimento de R$ 571.089.338,41.

Homenagem

Lydia da Eira Corrêa foi casada com o ex-prefeito de Manaus e atual deputado estadual Serafim Corrêa, é mãe de Daniela, Rafael e do vereador Marcelo Serafim. Foi a primeira-dama da cidade de Manaus de 2005 a 2008 e dedicou-se a cuidar das crianças com deficiência. Era formada em Letras pela Ufam e foi professora. Depois da grave doença de seu filho Rafael, dedicou-se a cuidá-lo durante os últimos 37 anos de sua vida.