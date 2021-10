Wilson Lima investiu R$ 524 mil em 50 novas viaturas com tecnologia de ponta para reforçar policiamento em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Para renovar a frota das viaturas e fornecer tecnologia de ponta aos policiais militares, o Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), entregou 50 viaturas caracterizadas, modelo Ford Ranger 4×4, para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As viaturas vão atuar no policiamento dos bairros das zonas norte e leste de Manaus. O investimento está avaliado em R$ 524 mil e faz parte do programa “Amazonas Mais Seguro”, lançado pelo governador Wilson Lima em julho deste ano.

Até o final do ano, serão entregues mais 100 novas viaturas que serão empregadas no Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), da PMAM, nas 30 Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), responsáveis por patrulhar os diversos bairros de Manaus. No total, o Governo do Estado vai investir mais de R$ 37 milhões na renovação da frota de veículos operacionais.

De acordo com o capitão Diego Oliveira, coordenador da Gerência de Transportes (Getran) da SSP-AM, as novas viaturas possuem tecnologia embarcada, rádio comunicador, câmeras internas e externas, ampliando assim o amparo tecnológico dos policiais militares no serviço de rua, seja patrulhamento ostensivo ou no patrulhamento preventivo.

“Esses novos veículos vão substituir as Oroch, que hoje estão nas ruas no policiamento. Agora o policial militar terá um carro maior, melhor e que consegue entrar em áreas urbanas de difícil acesso, principalmente em alguns bairros da zona leste que possuem barrancos e áreas de mata”, afirmou.

Para o capitão Daivison Soeiro, comandante da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pelo policiamento nos bairros Jorge Teixeira, João Paulo, Cidade de Deus, comunidades Valparaíso, Cidade Alta, Santa Inês e ramais UDV, Brasileirinho e Ipiranga, as novas viaturas vão melhorar muito a capacidade operativa de atendimento de ocorrência em locais de difícil acesso.

“Essas viaturas vieram para nos ajudar, pois são viaturas altas, tracionadas. A gente aqui tem uma geografia muito ruim para Polícia Militar, haja vista que nós temos dois ramais aqui, além das vicinais. No período de chuva, muitas vezes, nós não conseguíamos atender a ocorrência. Agora com as novas viaturas, nós vamos conseguir atender toda população ribeirinha da área de 30ª Cicom. Nós já tivemos ocorrências em ramais que tínhamos que descer da viatura e ir a pé até o local. Com a melhoria dessas viaturas, nós vamos chegar até no final do ramal para atender melhor à população”, explicou o comandante.