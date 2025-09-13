A notícia que atravessa o Brasil!

Wilson Lima lança 22ª edição do Governo Presente no Novo Aleixo com serviços para mais de 100 mil pessoas

Durante a abertura, Wilson Lima destacou o crescimento da iniciativa, que se consolidou como uma das principais políticas sociais do Estado.

Por Jonas Souza

13/09/2025 às 15:11

Notícias de Manaus -O governador Wilson Lima levou, neste sábado (13/09), a 22ª edição do Governo Presente para o bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. A ação, realizada na Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso, reúne mais de 40 secretarias e órgãos estaduais e vai beneficiar mais de 102 mil moradores com atendimentos gratuitos até a próxima sexta-feira (19/09).

“Hoje nós estamos tendo um público recorde, maior do que todos os outros Governos Presentes. E isso aumenta cada vez mais a responsabilidade de continuar trabalhando. Nós começamos aos sábados, depois ampliamos até quarta-feira, e agora vamos ficar até sexta-feira. Todo mundo vai ser atendido, com prioridade para RG, saúde, castração e vacinação de animais”, afirmou.

Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas, exames, vacinação, emissão de documentos, programas de crédito, atendimento jurídico, cultural, esportivo e de bem-estar. Uma das beneficiadas, a manicure Janaina Filgueira, de 38 anos, ressaltou a importância do programa Crédito Rosa:

“Esse apoio abriu minha mente, porque até então, quando a gente entra no negócio, a gente fica meio com medo de como investir. Eu investi em material para começar, e foi muito importante na minha vida; foi um novo passo que eu dei”, contou.

Além do governador, participaram da cerimônia o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade, os deputados estaduais Felipe Souza e Adjuto Afonso, além dos vereadores Everton Assis, Professora Jacqueline, Rosivaldo Cordovil, Alllan Campelo, Diego Afonso e Saimon Bessa.

Na última edição, realizada no bairro Compensa, zona oeste, o programa registrou mais de 5,3 mil atendimentos em um único dia. Nesta edição, também haverá a distribuição de 520 pacotes de absorventes do Programa Dignidade Menstrual, destinados a alunas da escola e mulheres em situação de vulnerabilidade.

