Wilson Lima projeta R$ 230 milhões em negócios durante a Expoagro 2025

Notícias de Manaus – O governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou nesta segunda-feira (29/09) a importância da 47ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), que começou no domingo (28/09) e segue até 5 de outubro, em Manaus. A expectativa é movimentar R$ 230 milhões em negócios durante os oito dias de programação, consolidando o evento como a maior vitrine do setor primário do estado.

Segundo o governador, a Expoagro vai muito além da tradição cultural, sendo um espaço estratégico para fortalecer a economia, valorizar o produtor rural e ampliar mercados.

“Há cinco, seis anos que o evento não era realizado e, em 2019, nós voltamos com essa tradição, só que aí tinha um problema. Ela ficava peregrinando em vários espaços, agora ela tem um espaço permanente, e isso acontece desde 2023, quando nós construímos uma estrutura própria, ali no quilômetro 2 da BR-174, que é um parque multiuso que está passando por adequações para ser utilizado durante todo o ano”, afirmou Lima.

Estrutura e público esperado

A feira acontece no Parque Multiuso Dr. Eurípedes Ferreira Lins, inaugurado em 2023, que recebeu investimentos de R$ 25,1 milhões. A estrutura dispõe de pavilhões de exposição, baias para animais, arena de rodeio, auditórios, praças de alimentação, aquário, museu da pesca e defensoria sanitária, além de urbanização completa.

Neste ano, a expectativa é receber 260 mil visitantes e reunir 580 expositores. Só no primeiro dia, cerca de 10 mil pessoas participaram de rodadas de negócios, eventos culturais e da 2ª Corrida da Expoagro.

Incentivos e impacto econômico

A Expoagro oferece isenção de ICMS nos produtos comercializados, estimulando a compra de maquinários, insumos, animais e materiais de piscicultura, reduzindo o custo final ao consumidor e ampliando o volume de negócios.

Desde sua retomada em 2019, a feira já movimentou R$ 667 milhões, contou com mais de 2.170 expositores e recebeu 1,2 milhão de visitantes. Durante a pandemia, em 2020, foi realizada em formato 100% digital, alcançando 222 mil visualizações em 22 países e movimentando R$ 60 milhões.

Programação diversificada

Além de rodadas de negócios e acesso a crédito rural, a edição de 2025 terá feira de maquinários, exposições de animais, torneios leiteiros, capacitações, rodeio, shows musicais e o festival Artistas da Terra, que reunirá 30 atrações regionais.

Para Wilson Lima, o evento simboliza a força e a modernização do setor primário no Amazonas: “A Expoagro é a vitrine do pecuarista, do piscicultor e do produtor rural que querem expandir, modernizar e fortalecer suas atividades”.