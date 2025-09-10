Wilson Lima reinaugura Prato Cheio no Novo Israel e amplia atendimento a famílias vulneráveis

Notícias de Manaus – O governador Wilson Lima reinaugurou, nesta quarta-feira (10/09), a unidade do restaurante popular Prato Cheio no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. O espaço passou a funcionar em um novo prédio, na Rua dos Caldeus, nº 2, com estrutura ampliada e localização estratégica, oferecendo mais conforto e reforçando o compromisso do governo com a segurança alimentar e nutricional da população em situação de vulnerabilidade.

“Em 2019, tínhamos apenas sete restaurantes populares em Manaus. Hoje, são 44 em todo o Estado. No Novo Israel, entregamos uma estrutura melhor, mais confortável e estratégica, garantindo não só segurança alimentar, mas também nutricional, com acompanhamento de nutricionistas e alimentos de qualidade para quem mais precisa”, destacou o governador Wilson Lima.

A cerimônia contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade, da deputada Alessandra Campelo, dos vereadores Allan Campelo e Diego Afonso, além da secretária de Estado da Assistência Social (Seas), Kely Patrícia, e técnicos da Seas.

Moradora da comunidade, Zilma Bezerra, de 45 anos, destacou a importância do restaurante popular. “É comida boa, gostosa e organizada. Muitas vezes estamos sem trabalho e, com 1 real, conseguimos almoçar. Fico satisfeita”, afirmou.

Estrutura e serviços

O novo prédio recebeu serviços de limpeza, pintura, iluminação e sinalização, ampliando a comodidade e garantindo condições adequadas para o funcionamento diário. Desde 2022, a unidade do Novo Israel já serviu 704.575 refeições. Além da alimentação, o espaço promove palestras, oficinas e atividades educativas, incluindo o “Cantinho da Leitura”, voltado à cidadania, saúde e bem-estar da comunidade.

Programa Prato Cheio

O Prato Cheio é gerido pela Seas e atualmente conta com 44 unidades, sendo 18 em Manaus e 26 no interior do Amazonas. Entre janeiro de 2019 e setembro de 2025, foram servidas 17,9 milhões de refeições em todas as unidades, sendo 10,6 milhões na capital e 7,3 milhões no interior.

O serviço funciona em duas frentes: os restaurantes populares oferecem almoço por R$ 1, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, enquanto as cozinhas populares distribuem sopa gratuita em porções de 1 litro, de segunda a sábado, no mesmo horário.

O modelo garante acesso diário à alimentação adequada para pessoas em extrema pobreza, baixa renda, desempregadas, com deficiência ou em situação de rua. Além disso, os restaurantes populares promovem integração social, palestras e oficinas sobre prevenção de doenças, cuidados nutricionais e práticas de bem-estar.

Com a reinauguração do Prato Cheio no Novo Israel, o Governo do Amazonas reforça o compromisso com a ampliação da rede de segurança alimentar, oferecendo não apenas refeições, mas também dignidade, cidadania e oportunidades de desenvolvimento social à população.