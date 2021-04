Wilson Lima se reúne com representantes de shopping centers de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima se reuniu com membros da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), nesta quinta-feira (15/04), na sede do Governo do Amazonas, bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Os associados apresentaram as medidas adotadas para evitar aglomerações nesses centros de compras.

“Conversei com representantes desse importante segmento, que manifestaram o compromisso com as medidas restritivas que estamos tomando, por meio do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19. E ressaltei que as medidas que tomamos são baseadas nos dados aferidos pela Fundação de Vigilância em Saúde e da nossa rede de assistência à saúde”, disse o governador.

Wilson Lima vai se reunir com os integrantes do Comitê para avaliar os dados da pandemia no Amazonas nesta sexta-feira (16/04).

A Abrasce reúne 10 shoppings em Manaus, segundo Josana Mundstock, coordenadora estadual da Abrasce no Amazonas. “Seguimos os protocolos da OMS (Organização Mundial da Saúde), mas nós também criamos um protocolo de segurança que contou com a consultoria de hospitais renomados. Ajustamos todo nosso equipamento para que fique um ambiente seguro para os clientes, que frequentam o espaço, e colaboradores”, disse.

Diariamente, o segmento encaminha, para o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, relatórios fotográficos sobre o fluxo de pessoas nos estabelecimentos. Entre as medidas de controle, os centros de compras fecham o acesso dos estacionamentos assim que é alcançado o limite de lotação previsto em decreto.

“Por conta de todo esse controle, temos a expectativa de ampliação da nossa operação, uma vez que os shoppings seguem o conceito de gerar segurança”, declarou Josana.

*Com informação da Assessoria de Imprensa