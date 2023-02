Yomara Lins será a primeira mulher a assumir o cargo de prefeita de Manaus

Redação AM POST*

A vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Yomara Lins (PRTB), assume, nesta sexta-feira (17/02) o cargo de prefeita em exercício de Manaus. A parlamentar entra para a história como a primeira mulher a assumir o posto com a ausência do prefeito David Almeida (Avante), do vice, Marcos Rotta (PP) e do presidente da CMM, vereador Caio André (PSC).

“Estou garantindo a presença da mulher na vida pública política, um dever e um compromisso que assumo hoje com toda a população manauara. Logicamente, não terei condições de visitar todas as secretarias, mas irei fiscalizar muitas obras dentre outros planejamentos da prefeitura do município já neste primeiro dia, por isso quero dar prioridade à algumas demandas do nosso prefeito David Almeida, mais necessitadas de suporte no momento”, garantiu a vereadora.

Yomara Lins está no primeiro mandato como vereadora, é advogada formada pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), pastora e uma das fundadoras da Comunidade Evangélica Internacional do Avivamento.

Durante os dois anos primeiros anos de mandato, a vereadora apresentou 318 Requerimentos, 26 Projetos de Leis e 51 Indicações. Entre os Projetos de Leis mais importantes, está o PL nº 346/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação no município de Manaus da divulgação do disque 180 nos estabelecimentos de acesso ao público, número este que denuncia violência contra as mulheres.

Início dos trabalhos

Os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Manaus (CMM), iniciaram na segunda-feira (06/02), O evento foi marcado com a leitura da mensagem anual e planos de metas para o biênio de 2023/2024.

Conforme a vice-presidente, Yomara Lins, uma nova página está aberta para que todos os parlamentares municipais escrevam histórias que beneficiem a população. “A partir de agora cada um terá um novo ano para mostrar trabalhos que melhorem a vida das pessoas. Como já havia adiantado, estou em planejamento desde o meu recesso parlamentar, para poder levar o melhor para população”, ressaltou.

Nos próximos meses, a parlamentar irá apresentar novas leis, debates sobre assuntos de interesse do povo, pedidos de requerimentos, fiscalizar o poder público e tudo que atende às necessidades dos manauaras.

Yomara explica ainda que responde a uma legislatura transparente, para melhor servir a população, como segunda vice-presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher.

Ela atuará também nas denúncias às autoridades competentes em casos de violência feminina. Além disso, acompanhará programas municipais em defesa da execução dos direitos das mulheres amazonenses.

*Com informações da Assessoria de Imprensa