Zeca Pagodinho e Humberto Gessinger são atrações confirmadas no #SouManaus Passo a Paço 2023

Neste domingo, 28, o prefeito de Manaus, David Almeida anunciou quais os dias e as atrações confirmadas para o #Sou Manaus Passo a Paço de 2023. A revelação foi feita durante a assinatura do Plano Municipal de Cultura, na Casa de Praia Zezinho Corrêa, no complexo turístico Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

O cantor Zeca Pagodinho e o roqueiro gaúcho Humberto Gessinger, vocalista da banda Engenheiros do Hawai, são as duas primeiras atrações nacionais confirmadas no festival.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Osvaldo Cardoso também anunciou a realização do primeiro “Esquenta” do #SouManaus, na Zona Norte da capital.

“Vamos fazer o primeiro ‘Esquenta’ do #SouManaus no conjunto Viver Melhor. Então, a nossa população pode esperar que muitas novidades vêm por aí”, destacou Cardoso.

