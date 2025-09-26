Alta de CO2 estimula crescimento das árvores na Amazônia, aponta estudo internacional

Notícias de Meio Ambiente- Um estudo internacional envolvendo quase 100 pesquisadores da América do Sul e do Reino Unido constatou que a média do tamanho das árvores na Amazônia aumentou 3,2% a cada década, um fenômeno diretamente relacionado aos altos níveis de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. A pesquisa foi publicada na revista científica Nature Plants e é resultado de 30 anos de monitoramento realizado por cientistas de mais de 60 universidades.

Segundo os pesquisadores, tanto árvores grandes quanto menores se beneficiaram do aumento do CO2, que estimula a fotossíntese e o crescimento, ajudando a floresta a absorver mais carbono e liberar oxigênio. Para a professora Beatriz Marimon, da Universidade do Mato Grosso, coordenadora de grande parte da coleta de dados na região sul da Amazônia, os resultados são uma boa notícia diante das ameaças das mudanças climáticas e da fragmentação das florestas.

A autora principal do artigo, Adriane Esquivel-Muelbert, da Universidade de Cambridge, destacou que a pesquisa reforça a importância das florestas tropicais nos esforços globais para mitigar os impactos do aquecimento global, especialmente antes da COP30, que será realizada no Brasil ainda este ano.

O estudo também apontou que árvores maiores dominam recursos no ecossistema e que a preservação da conectividade da Amazônia é essencial para garantir a saúde das árvores e a dispersão de sementes. Oliver Phillips, da Universidade de Leeds, ressaltou que o desmatamento representa um risco crítico e pode anular os benefícios observados se não houver proteção adequada da floresta.

