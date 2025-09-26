A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Meio Ambiente

Alta de CO2 estimula crescimento das árvores na Amazônia, aponta estudo internacional

Pesquisa revela que árvores amazônicas cresceram 3,2% por década e reforça papel crucial da floresta na mitigação do aquecimento global.

Por Fernanda Pereira

26/09/2025 às 13:19 - Atualizado em 26/09/2025 às 13:20

Ver resumo
O que aconteceria se os rios da Amazônia secarem

Foto: internet

Notícias de Meio Ambiente- Um estudo internacional envolvendo quase 100 pesquisadores da América do Sul e do Reino Unido constatou que a média do tamanho das árvores na Amazônia aumentou 3,2% a cada década, um fenômeno diretamente relacionado aos altos níveis de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. A pesquisa foi publicada na revista científica Nature Plants e é resultado de 30 anos de monitoramento realizado por cientistas de mais de 60 universidades.

PUBLICIDADE

Segundo os pesquisadores, tanto árvores grandes quanto menores se beneficiaram do aumento do CO2, que estimula a fotossíntese e o crescimento, ajudando a floresta a absorver mais carbono e liberar oxigênio. Para a professora Beatriz Marimon, da Universidade do Mato Grosso, coordenadora de grande parte da coleta de dados na região sul da Amazônia, os resultados são uma boa notícia diante das ameaças das mudanças climáticas e da fragmentação das florestas.

A autora principal do artigo, Adriane Esquivel-Muelbert, da Universidade de Cambridge, destacou que a pesquisa reforça a importância das florestas tropicais nos esforços globais para mitigar os impactos do aquecimento global, especialmente antes da COP30, que será realizada no Brasil ainda este ano.

PUBLICIDADE

O estudo também apontou que árvores maiores dominam recursos no ecossistema e que a preservação da conectividade da Amazônia é essencial para garantir a saúde das árvores e a dispersão de sementes. Oliver Phillips, da Universidade de Leeds, ressaltou que o desmatamento representa um risco crítico e pode anular os benefícios observados se não houver proteção adequada da floresta.

Leia mais: Zona Franca de Manaus atrai interesse da França para desenvolvimento sustentável e preservação da Amazônia

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Amazonas

Damares Alves relata pânico de crianças com operações da PF no Amazonas: “Jogaram artefato em uma escola”

Senadora disse que um artefato foi lançado dentro de uma escola, causando grande medo entre alunos e profissionais da educação.

há 18 segundos

Mundo

Netanyahu afirma que guerra em Gaza ainda não terminou durante discurso na ONU

Discurso provoca boicote de comitivas internacionais

há 13 minutos

Brasil

Justiça concede liberdade a jovem acusada de lavar R$ 2 milhões do tráfico do PCC

Mulher de 23 anos responderá processo em liberdade após prisão pela Polícia Federal.

há 22 minutos

Polícia

Carro de influenciador manauara causa grave acidente e deixa feridos no Jorge Teixeira

Colisão atinge motociclista e estudante; motorista foge e alega ter emprestado veículo.

há 25 minutos

Amazonas

Amazonas recebe comitiva federal para fortalecer políticas do sistema penal

Participação da Senappen reforça o compromisso no combate ao Estado de Coisas Inconstitucional.

há 25 minutos