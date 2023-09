Amazônia é um dos focos da ONU para a Agenda 2030

Na busca pela sobrevivência da Amazônia e a concretização dos objetivos da Agenda de 2030, um compromisso crucial foi anunciado durante a edição deste ano do Pacto Global da ONU no Brasil, realizado na sede das Nações Unidas em Nova Iorque. O Movimento Impacto Amazônia surge como uma iniciativa voltada para a preservação da maior floresta tropical do mundo, a valorização e proteção das comunidades tradicionais da região e a integração da tecnologia com a sustentabilidade.

Este é o primeiro movimento do Pacto Global da ONU no Brasil dedicado exclusivamente à Amazônia, concentrando-se em compromissos públicos assumidos por empresas dos setores público e privado para impulsionar o desenvolvimento sustentável da região.

Uma pesquisa chamada “Pulse de Cenário e Empresas na Amazônia,” realizada em setembro com 160 empresas participantes do Pacto Global da ONU no Brasil, revelou dados preocupantes. Enquanto 58,54% das empresas afirmaram ter realizado análises de riscos relacionados à crise climática, impressionantes 79,72% não avaliaram os impactos de suas cadeias de fornecimento em relação ao desmatamento na Amazônia. Além disso, 64,63% das companhias não incluem cláusulas em seus contratos com fornecedores que estabeleçam compromissos de não desmatamento na região.

A ONU enfatiza que o foco na preservação e na redução do desmatamento é uma estratégia fundamental para cumprir outros compromissos da Agenda de 2030, incluindo ação climática, produção e consumo responsáveis e agricultura sustentável.

Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil, destaca a urgência das medidas de preservação e sustentabilidade na Amazônia. Ele enfatiza que a floresta está passando por um processo de savanização, no qual a rica floresta amazônica está em perigo de desaparecer, resultando em graves consequências não apenas para o Brasil, mas para todo o equilíbrio ecológico global.

“A Amazônia desempenha um papel fundamental no equilíbrio climático global, e é por isso que toda a atenção internacional está voltada para ela, com base em dados e fatos que demonstram a urgência de agir”, acrescentou.

Agência Brasil