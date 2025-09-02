Amazônia registra agosto com menor número de queimadas da história

Notícias de Meio Ambiente – O mês de agosto de 2025 marcou o menor número de queimadas já registrado na Amazônia desde o início do monitoramento. A redução também foi observada em outros biomas brasileiros, contribuindo para uma queda de 62% no uso do fogo em todo o país em comparação com anos anteriores.

PUBLICIDADE

Os dados oficiais, divulgados por órgãos de monitoramento ambiental, indicam um cenário inédito de controle das queimadas no período que historicamente concentra os maiores índices de incêndios florestais no Brasil.

Leia mais: Brasil registra menor número de queimadas em agosto desde 2019, aponta INPE

PUBLICIDADE

A redução é atribuída a um conjunto de fatores, como condições climáticas mais favoráveis, intensificação das ações de fiscalização e programas de prevenção implementados nos estados da Amazônia Legal.

Especialistas destacam que, apesar da melhora, é necessário manter os esforços de vigilância e políticas públicas contínuas, já que o desmatamento ilegal e o uso irregular do fogo ainda representam riscos para a preservação da floresta e para o cumprimento das metas climáticas brasileiras.