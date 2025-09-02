A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Meio Ambiente

Amazônia registra agosto com menor número de queimadas da história

Redução também foi observada em outros biomas; país teve queda de 62% no uso do fogo em 2025.

Por Fernanda Pereira

02/09/2025 às 07:29

Ver resumo

Foto: Divulgação Ibama

Notícias de Meio Ambiente – O mês de agosto de 2025 marcou o menor número de queimadas já registrado na Amazônia desde o início do monitoramento. A redução também foi observada em outros biomas brasileiros, contribuindo para uma queda de 62% no uso do fogo em todo o país em comparação com anos anteriores.

PUBLICIDADE

Os dados oficiais, divulgados por órgãos de monitoramento ambiental, indicam um cenário inédito de controle das queimadas no período que historicamente concentra os maiores índices de incêndios florestais no Brasil.

Leia mais: Brasil registra menor número de queimadas em agosto desde 2019, aponta INPE

PUBLICIDADE

A redução é atribuída a um conjunto de fatores, como condições climáticas mais favoráveis, intensificação das ações de fiscalização e programas de prevenção implementados nos estados da Amazônia Legal.

Especialistas destacam que, apesar da melhora, é necessário manter os esforços de vigilância e políticas públicas contínuas, já que o desmatamento ilegal e o uso irregular do fogo ainda representam riscos para a preservação da floresta e para o cumprimento das metas climáticas brasileiras.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Polícia

Mulher grávida perde o bebê durante tiroteio no interior do Amazonas

Jailson Oliveira da Silva é preso após disparos em meio à multidão.

há 10 minutos

Brasil

Joice Hasselmann diz que Michelle foi amante de Bolsonaro; vídeo

Ex-deputada fez declarações em podcast.

há 16 minutos

Manaus

Mãe desmaia ao reconhecer corpo do filho motociclista morto em acidente em Manaus; Veja

Saulo Santos, de 21 anos, deixa duas filhas; ele foi atingido por carro que fazia manobra irregular.

há 28 minutos

Manaus

Motociclista de 21 anos morre após colisão com carro na avenida Torquato Tapajós, em Manaus

Motorista que causou acidente abandonou veículo e tentou fugir; polícia prendeu suspeito após ação de motociclistas.

há 1 hora

Política

Sem consenso, Senado retoma discussão sobre mudanças na Lei da Ficha Limpa

Projeto quer reduzir prazos de inelegibilidade e beneficiar políticos como José Roberto Arruda e Eduardo Cunha.

há 1 hora