Meio Ambiente

Atualização 2025 confirma avanço da crise ambiental em escala global

Acidificação dos oceanos deixa de ser alerta e passa a integrar lista de processos já além da fronteira segura, segundo o PIK.

Por Beatriz Silveira

24/09/2025 às 20:08

Notícias Meio Ambiente –  Um estudo do Instituto Potsdam para Pesquisa sobre o Impacto Climático (PIK) aponta que a Terra já ultrapassou sete dos nove limites planetários — indicadores científicos que avaliam se o planeta opera em condições seguras para sustentar a vida. A atualização de 2025 traz uma mudança decisiva: a acidificação dos oceanos entrou na lista de processos que passaram da fronteira considerada segura.

Até 2024, seis processos estavam confirmadamente em situação crítica, enquanto a acidificação aparecia apenas como próxima do limite. Agora, a queda do pH da água, somada a danos observáveis em espécies marinhas como os pterópodes — pequenos caracóis que sustentam cadeias alimentares — confirma que a barreira foi superada. De acordo com os pesquisadores, o quadro coloca em risco recifes de corais, moluscos e ecossistemas inteiros. “O oceano está se tornando mais ácido, os níveis de oxigênio estão caindo e as ondas de calor marinhas estão aumentando. Isso pressiona um sistema vital para estabilizar o planeta”, disse Levke Caesar, co-líder do laboratório de limites planetários do PIK.

Os processos já além do limite são: mudanças climáticas; perda de biodiversidade; ciclos de nitrogênio e fósforo; uso de água doce; mudanças no uso da terra; poluição química; e acidificação dos oceanos. Permanecem dentro da faixa segura a camada de ozônio e os aerossóis na atmosfera.

Proposto em 2009 por Johan Rockström, diretor do PIK, o conceito de limites planetários orienta o monitoramento de processos-chave para o equilíbrio ambiental. Segundo os autores do estudo, sem controle efetivo do aquecimento global e das pressões sobre os ecossistemas, eventos extremos, colapso ambiental e desastres climáticos tendem a se tornar mais frequentes.

