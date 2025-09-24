Notícias Meio Ambiente – Um estudo do Instituto Potsdam para Pesquisa sobre o Impacto Climático (PIK) aponta que a Terra já ultrapassou sete dos nove limites planetários — indicadores científicos que avaliam se o planeta opera em condições seguras para sustentar a vida. A atualização de 2025 traz uma mudança decisiva: a acidificação dos oceanos entrou na lista de processos que passaram da fronteira considerada segura.
Meio Ambiente
Atualização 2025 confirma avanço da crise ambiental em escala global
Acidificação dos oceanos deixa de ser alerta e passa a integrar lista de processos já além da fronteira segura, segundo o PIK.
