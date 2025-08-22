A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Meio Ambiente

Brasil perde área maior que a Bolívia em 40 anos com destruição de vegetação nativa

Levantamento do MapBiomas mostra que Amazônia e Cerrado lideram perdas.

Por Beatriz Silveira

22/08/2025 às 22:59

Ver resumo

Notícias Meio Ambiente – Entre 1985 e 2024, o Brasil perdeu o equivalente a 111,7 milhões de hectares de vegetação nativa, área maior que todo o território da Bolívia. O levantamento faz parte da Coleção 10 do MapBiomas, divulgada nesta quarta-feira (13), e aponta que o país já converteu 13% de sua extensão territorial para diferentes atividades humanas.

PUBLICIDADE

Segundo os pesquisadores, este período concentra os momentos mais intensos de destruição ambiental desde a colonização. O coordenador-geral do projeto, Tasso Azevedo, explica que cerca de 60% das áreas naturais já haviam sido ocupadas antes de 1985. Os outros 40% foram suprimidos em apenas quatro décadas, com média de 2,9 milhões de hectares perdidos por ano.

A formação florestal foi a mais afetada, com uma redução de 62,8 milhões de hectares, equivalente ao território da Ucrânia. Também houve queda de 22% nas áreas úmidas, como florestas alagáveis, campos e áreas pantanosas, além de mangues e apicuns.

Leia também: Descaso da Amazonas Energia com ribeirinhos leva MP a abrir investigações

PUBLICIDADE

Grande parte da conversão está ligada ao avanço da pecuária e da agricultura. As pastagens ocuparam 62,7 milhões de hectares, enquanto a agricultura respondeu por outros 44 milhões. No ranking estadual, o Paraná lidera a ocupação agrícola, com 34% do território, seguido de São Paulo (33%) e Rio Grande do Sul (30%).

Por biomas, a Amazônia foi a mais impactada, com 52,1 milhões de hectares perdidos. Em seguida, aparecem o Cerrado (40,5 milhões), a Caatinga (9,2 milhões) e a Mata Atlântica (4,4 milhões).

Apesar da pressão sobre o território, Tasso Azevedo ressalta que a expansão da pecuária começou a se estabilizar no início dos anos 2000 e hoje apresenta leve tendência de queda.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

Jovem de 25 anos morre em colisão entre moto e caminhonete na BR-210

Marta Souza, de 25 anos, morreu no local após colisão transversal entre motocicleta e caminhonete na BR-210.

há 43 minutos

Manaus

Avião declara emergência no ar e paralisa operações no Aeroporto de Manaus

Passageiros devem verificar status dos voos com as companhias aéreas.

há 44 minutos

Roraima

Dois homens são presos por furto de joias avaliadas em até R$ 300 mil

Investigações buscam identificar outros envolvidos.

há 1 hora

Brasil

Litoral paulista registra 739 pinguins mortos em encalhe em massa

Fenômeno atinge 13 municípios e preocupa pesquisadores; jovens pinguins e poluição marinha são fatores possíveis.

há 1 hora

Meio Ambiente

Roraima é o segundo estado com maior área queimada no Brasil em 2025

Monitor do Fogo mostra que Roraima perdeu mais de 426 mil hectares em sete meses, ficando atrás apenas do Tocantins.

há 2 horas