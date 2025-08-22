Brasil perde área maior que a Bolívia em 40 anos com destruição de vegetação nativa

Notícias Meio Ambiente – Entre 1985 e 2024, o Brasil perdeu o equivalente a 111,7 milhões de hectares de vegetação nativa, área maior que todo o território da Bolívia. O levantamento faz parte da Coleção 10 do MapBiomas, divulgada nesta quarta-feira (13), e aponta que o país já converteu 13% de sua extensão territorial para diferentes atividades humanas.

Segundo os pesquisadores, este período concentra os momentos mais intensos de destruição ambiental desde a colonização. O coordenador-geral do projeto, Tasso Azevedo, explica que cerca de 60% das áreas naturais já haviam sido ocupadas antes de 1985. Os outros 40% foram suprimidos em apenas quatro décadas, com média de 2,9 milhões de hectares perdidos por ano.

A formação florestal foi a mais afetada, com uma redução de 62,8 milhões de hectares, equivalente ao território da Ucrânia. Também houve queda de 22% nas áreas úmidas, como florestas alagáveis, campos e áreas pantanosas, além de mangues e apicuns.

Grande parte da conversão está ligada ao avanço da pecuária e da agricultura. As pastagens ocuparam 62,7 milhões de hectares, enquanto a agricultura respondeu por outros 44 milhões. No ranking estadual, o Paraná lidera a ocupação agrícola, com 34% do território, seguido de São Paulo (33%) e Rio Grande do Sul (30%).

Por biomas, a Amazônia foi a mais impactada, com 52,1 milhões de hectares perdidos. Em seguida, aparecem o Cerrado (40,5 milhões), a Caatinga (9,2 milhões) e a Mata Atlântica (4,4 milhões).

Apesar da pressão sobre o território, Tasso Azevedo ressalta que a expansão da pecuária começou a se estabilizar no início dos anos 2000 e hoje apresenta leve tendência de queda.