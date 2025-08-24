A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Meio Ambiente

Brasil registra menor número de queimadas em agosto desde 2019, aponta INPE

Mapbiomas atribui redução às chuvas e menor uso do fogo, mas ANA alerta para avanço da seca no Nordeste.

Por Beatriz Silveira

24/08/2025 às 13:54

Ver resumo

Notícias de Meio Ambiente – Dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mostram que o mês de agosto de 2025 apresentou o menor número absoluto de focos de queimadas desde 2019, considerando registros até o dia 22. O resultado reverte a tendência de alta observada nos últimos anos e ocorre em pleno período seco, que vai de maio a outubro.

PUBLICIDADE

Segundo o monitoramento, houve uma redução de 59% nos focos em relação ao mesmo período de 2024. No ano passado, o país somava 97.742 ocorrências entre janeiro e 22 de agosto; neste ano, foram contabilizados 39.740. Apesar da queda, nove estados apresentaram aumento: Amapá, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul e Sergipe. Destes, apenas Bahia, Piauí e Rio Grande do Sul registraram mais de mil focos.

Leia também: Vereador diz que cartel da gasolina fatura R$ 250 milhões por ano do bolso dos consumidores manauaras

PUBLICIDADE

O Mato Grosso, mesmo em queda de 69%, voltou a liderar com 5.760 registros — número que representa o segundo melhor resultado da série histórica, superado apenas por 2011. Para especialistas do Mapbiomas, o recuo se deve principalmente à volta das chuvas e ao uso reduzido do fogo como prática agrícola, especialmente na Amazônia. O bioma registrou redução de 70% na área queimada em relação a 2024.

Em São Paulo, os focos caíram 75% na primeira quinzena de agosto. O estado atribui a melhora ao investimento em monitoramento, capacitação de brigadistas e condições climáticas mais favoráveis. Ainda assim, a Defesa Civil mantém alerta em regiões do centro, norte e noroeste devido ao clima seco e quente.

Apesar dos avanços, a Agência Nacional de Águas (ANA) alerta para a intensificação da seca em 14 estados, sobretudo no Nordeste. A Caatinga voltou a registrar nível de Seca Extrema, o segundo mais severo do monitor da ANA.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Manaus

Com crise psicológica, mulher escala poste e sobe em transformador Jorge Teixeira; assista

Corpo de Bombeiros realiza resgate após mulher ameaçar se jogar de poste.

há 20 minutos

Brasil

Mãe e avós de Flávio Bolsonaro são feitos reféns em assalto e Senador dispara: “queriam dinheiro do meu pai”

Família foi mantida refém por cerca de uma hora e meia em Resende, RJ.

há 42 minutos

Mundo

Criança de 2 anos perde o braço em acidente com escada rolante

Menino de 2 anos teve o braço arrancado ao prender a mão em escada rolante; estado de saúde é estável.

há 2 horas

Famosos

Namorada termina relacionamento com homem que participou de desafio polêmico em show do Nattanzinho

Cena de beijo no palco termina em término de relacionamento e viraliza nas redes

há 3 horas

Polícia

Venezolano embriagado quase atropela agente de trânsito em faixa liberada na Getúlio Vargas em Manaus

O homem foi contido no local e encaminhado às autoridades competentes.

há 3 horas