Empresa é multada em R$ 251 mil por depósito irregular de resíduos no Distrito Industrial

Notícias de Meio Ambiente – Uma empresa especializada em gestão ambiental, localizada no Distrito Industrial I, zona sul de Manaus, foi multada em R$ 251 mil pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) após ser flagrada depositando resíduos sólidos de forma irregular a céu aberto e realizando atividades sem o devido licenciamento ambiental. A autuação ocorreu na quinta-feira (7) e resultou na paralisação imediata das operações da companhia.

Durante fiscalização conduzida pela Gerência de Fiscalização Industrial (Geli), foram encontrados no pátio da empresa materiais armazenados de maneira inadequada, incluindo itens com potencial risco de incêndio, representando ameaça ao meio ambiente e à segurança local. Além disso, os fiscais identificaram que a empresa realizava reciclagem e processamento de material plástico, atividades não previstas na licença de operação vigente, que autorizava apenas a coleta, transporte e beneficiamento de resíduos.

“O depósito irregular e a operação sem licença adequada configuram graves infrações que comprometem o sistema de licenciamento ambiental e colocam em risco a preservação ambiental da região”, afirmou o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço.

As infrações foram enquadradas na legislação ambiental federal, resultando em duas multas: R$ 150,5 mil pela disposição irregular de resíduos e operação sem licença, e R$ 100,5 mil por atuar além dos limites da licença concedida.

O Ipaam reforça a importância do licenciamento ambiental para garantir o funcionamento regular das atividades econômicas e a proteção do meio ambiente, e continua intensificando as fiscalizações em todo o estado. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da Gerência de Fiscalização Ambiental (Gefa), pelo número (92) 98557-9454.