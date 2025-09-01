A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Meio Ambiente

Governo inclui três hidrovias da Amazônia no Programa Nacional de Desestatização

Decreto inclui hidrovias do Madeira, Tocantins e Tapajós no PND.

Por Beatriz Silveira

01/09/2025 às 16:54

Ver resumo

Notícias do Meio Ambiente – O governo federal publicou, na última quinta-feira (28), um decreto que inclui três importantes hidrovias da região Norte no Programa Nacional de Desestatização (PND). A medida faz parte de um pacote de ações para ampliar a participação da iniciativa privada na gestão da infraestrutura logística do país.

PUBLICIDADE

As hidrovias contempladas são: a do Rio Madeira, que conecta Porto Velho (RO) até a foz com o Rio Amazonas, em Itacoatiara (AM), em um percurso de 1.075 quilômetros; a do Rio Tocantins, que liga Belém (PA) ao município de Peixe (TO), em aproximadamente 1.731 quilômetros; e a do Rio Tapajós, que abrange o trajeto de Itaituba (PA) até a foz com o Rio Amazonas, em Santarém (PA), com 250 quilômetros de extensão.

Leia também: Morte do sargento Lucas completa 4 anos: relembre o caso que chocou Manaus

PUBLICIDADE

O decreto atende a uma recomendação do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que em maio já havia aprovado resolução sugerindo a inclusão das hidrovias amazônicas no PND.

De acordo com documentos oficiais, os estudos técnicos, planos de concessão e estratégias regulatórias estão sob responsabilidade do Ministério dos Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

Entre os projetos, o da Hidrovia do Rio Madeira é o que se encontra em estágio mais avançado. A via atravessa 11 municípios e é considerada fundamental para o escoamento da produção agrícola da região Centro-Oeste em direção aos portos do Amazonas. Inicialmente, o edital de concessão estava previsto para 2025, mas, após contestações de políticos amazonenses, o cronograma foi adiado para o primeiro semestre de 2026.

A expectativa do governo é que a iniciativa traga mais eficiência ao transporte fluvial na Amazônia, reduza custos logísticos e fortaleça a integração regional.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Brasil

Globo confirma saída de William Bonner do Jornal Nacional após quase três décadas

Nos bastidores da Globo, a confirmação já era aguardada.

há 1 minuto

Amazonas

Vídeo: Secretário de Turismo de Manacapuru quebra troféu da Ciranda Tradicional após derrota da Flor Matizada

Secretário é também presidente da Ciranda Flor Matizada.

há 3 minutos

Brasil

Feira de Ceilândia tem pontos de bebidas que usam apelo sexual para atrair clientes com banca do “trepa-trepa”

As vendedoras têm idades entre 18 e 25 anos e recebem R$ 5 por garrafa, com meta diária de 15 unidades.

há 18 minutos

Pará

PF e Receita Federal apreendem 30 kg de cocaína em contêiner de açaí no Pará com destino à Austrália

A droga, dividida em 30 tabletes de cerca de 1 kg cada, estava oculta em um alojamento externo do próprio contêiner.

há 34 minutos

Polícia

Homem é preso em Manaus por esfaquear cadela prenha no bairro Santa Etelvina

Animal foi atacado com golpes de faca, perdeu os filhotes, mas sobreviveu após cirurgia de emergência.

há 35 minutos