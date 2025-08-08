A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Meio Ambiente

Lei do licenciamento ambiental é sancionada com 63 vetos

63 dos 400 dispositivos propostos pelo polêmico PL do Licenciamento Ambiental foram barrados.

Por Fernanda Pereira

08/08/2025 às 13:47

Foto: REUTERS/Karen Toro

Notícias do Meio Ambiente – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nesta sexta-feira (8), com vetos, o polêmico projeto de lei (PL) aprovado pelo Congresso Nacional que elimina ou reduz exigências para o licenciamento ambiental no Brasil.

Lula vetou 63 dos 400 dispositivos propostos pelo polêmico PL do Licenciamento Ambiental – ou PL da Devastação, como vinha sendo chamado por ambientalistas.

O Planalto informou que os vetos garantem “proteção ambiental e segurança jurídica” e foram definidos após escutar a sociedade civil.

PUBLICIDADE

Uma medida provisória (MP) e um outro projeto de lei com urgência constitucional também foram assinados por Lula nesta sexta, para recompor, em parte e com outras redações, os dispositivos vetados.

Apesar de manter a nova modalidade de Licenciamento Ambiental Especial (LAE), o governo vetou a possibilidade desse tipo de processo ser realizado em fase única.

Segundo PL aprovado pelo Congresso no último dia 17, a LAE estabelecia um procedimento monofásico que autorizava a expedição de todas as licenças ao mesmo tempo para projetos considerados, pelo governo, como “estratégicos”.

A ministra do meio ambiente, Marina Silva, explicou que a LAE, após os vetos e com a nova MP, exigirá equipes específicas para analisar o licenciamento, dando celeridade às decisões, mas sem excluir etapas.

PUBLICIDADE

“O LAE passará a ser acionado para estabelecer projetos prioritários, que terão equipes destinadas a dar celeridade aos licenciamentos, mas não se permitirá licenciamento simplificado, ou monofásico”, informou.

O governo vetou ainda a possibilidade de licenciamento simplificado para empreendimentos de médio potencial poluidor, o que inclui modalidade de licenciamento por autodeclaração.

Com isso, a Licença por Adesão e Compromisso (LAC) fica mantida apenas para obras de baixo impacto ambiental.

“Evita que empreendimento de risco relevante, como barragens de rejeitos, realizem licenciamento simplificado sem análise técnica adequada. O PL do Executivo [assinado hoje], além de restringir a LAC para baixo potencial de impacto, acrescenta limites ao procedimento autodeclaratório”, informou o Planalto.

PUBLICIDADE

O governo também vetou dispositivos que transferiam, “de forma ampla”, para os estados e o Distrito Federal (DF), a responsabilidade por definir os parâmetros e critérios para licenciamentos. Com os vetos, o governo estabeleceu que os estados devem respeitar “padrões nacionais”.

Também foi vetada a possibilidade de retirar a Mata Atlântica do regime de proteção especial para supressão de floresta nativa.

“[O bioma] já se encontra em situação crítica, com apenas 24% de sua vegetação nativa remanescente”, justificou o Planalto.

Outro veto do presidente Lula derrubou o dispositivo que limitava as consultas a comunidades indígenas e quilombolas para empreendimentos realizados em suas áreas.

PUBLICIDADE

Pelo PL, apenas as comunidades com o território homologado ou titulado teriam que ser consultadas. Com o veto, os grupos indígenas e quilombolas que tenham iniciado o processo de reconhecimento devem ser consultados.

Apoiado pelo agronegócio e setores empresariais, o PL vinha sendo denunciado por organizações ambientalistas e pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) como grave retrocesso ambiental.

A secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, destacou que a decisão dos vetos envolveu todo o governo, e não apenas um ministério. Ainda segundo Belchior, o trabalho do governo foi guiado por quatro diretrizes principais.

“As diretrizes são: garantir a integridade do processo de licenciamento; dar segurança jurídica para os empreendimentos e investidores responsáveis; assegurar os direitos dos povos indígenas e comunidades quilombolas, e incorporar dispositivos que tornem o licenciamento mais ágil sem prejudicar sua eficiência”, explicou.

Leia mais: Prefeitura de Manaus realiza limpeza nas orlas e igarapés para proteger meio ambiente e saúde da população

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Saúde

O que a psicologia diz sobre quem conversa com pets como se fossem humanos

Hábito vai além da fofura: estudo mostra que falar com animais revela empatia, inteligência emocional e traços profundos de personalidade

há 10 minutos

Manaus

Buzinaço contra Alexandre de Moraes será realizado nesta sexta-feira em Manaus

A manifestação é organizada pelo movimento Direita do Amazonas eobjetiva pressionar pelo impeachment e afastamento de Moraes.

há 18 minutos

Polícia

Informações vazadas em corrida de aplicativo ajudaram bandidos a planejar ataque a empresário idoso em Manaus, diz polícia

Operação Senectus desarticula grupo especializado em assaltos a residências após homicídio qualificado; buscas continuam por três foragidos.

há 18 minutos

Tecnologia

GPT-5: nova geração do ChatGPT promete ser mais humana e com menos alucinações

A OpenAI lançou o GPT-5, a mais recente versão do seu modelo de linguagem para o ChatGPT. A novidade traz conversas mais naturais, menor incidência de erros e melhorias em programação, além de estrear recursos de personalização para todos os usuários.

há 26 minutos

Amazonas

Familiares buscam informações de pessoas desaparecidas em menos de 48h em Manaus

Casos ocorreram em diferentes zonas da cidade; denúncias anônimas podem ser feitas pelo 181 ou pela Deops.

há 30 minutos