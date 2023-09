Lula se manifesta a favor de ‘pesquisa’ para explorar petróleo na Foz do Amazonas

O presidente Lula disse que apoia a ideia segundo a qual se deve fazer uma pesquisa para prospectar petróleo na Foz do Rio Amazonas.

“O Brasil não vai deixar de pesquisar a margem equatorial”, afirmou, durante coletiva de imprensa na Índia, depois de participar da cúpula do G20, nesta segunda-feira, 11. “Se encontrar a riqueza que se pressupõe que exista lá, aí é uma decisão de Estado se vai explorar ou não. Mas é uma exploração a 575 quilômetros da margem do Amazonas. Não é uma coisa vizinha do Amazonas.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é contra essa possibilidade. No governo federal, contudo, há quem concorde com Lula. É o caso do titular de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

A bacia da Foz do Amazonas é considerada pelo setor de petróleo parte da solução para renovar as reservas brasileiras com o início do declínio da produção do pré-sal na próxima década.

No fim de agosto, em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, Marina disse que “não existe conciliação para questões técnicas”, referindo-se à discussão sobre a possibilidade de exploração pela Petrobras da bacia da Foz do Amazonas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Existem órgãos que se pronunciam tecnicamente”, disse. “Alguém vai ficar teimando com Anvisa quando ela diz: ‘Não, esse remédio aqui é tóxico’. Aí, ela resolve mandar, para uma decisão política, se o remédio é toxico ou não é toxico?”