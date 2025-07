Pará registra avanço histórico no combate ao desmatamento e lidera redução na Amazônia

Notícias de Meio Ambiente – O estado do Pará atingiu, em junho de 2025, o menor índice de alertas de desmatamento para o mês desde 2019. Segundo dados do sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), foram registrados 111 km² sob alerta, uma redução de 41% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a área sob risco era de 187 km².

No acumulado de agosto de 2024 a junho de 2025, o Pará também apresentou retração significativa: 1.143 km² em alertas, o que representa uma queda de 18% em comparação ao período anterior. Este também é o menor número registrado desde 2019.

PUBLICIDADE

Leia mais: Moradores de SC criticam nova linha de ônibus entre Belém e Florianópolis nas redes sociais

Os 15 municípios considerados prioritários na luta contra o desmatamento apresentaram desempenho ainda melhor. Em junho, os alertas nessas áreas caíram 47%, passando de 131,75 km² para 70,33 km². No acumulado do ano, a queda foi de 9%.

Para o governador Helder Barbalho, os números refletem o sucesso da integração entre instituições estaduais e federais. “Com planejamento estratégico e ações coordenadas, conseguimos proteger o nosso patrimônio ambiental, combater a degradação da floresta e garantir um futuro mais sustentável”, afirmou.

PUBLICIDADE

A redução expressiva também fez com que o Pará diminuísse sua participação na área total sob alerta da Amazônia Legal, caindo de 41% para 24% na comparação entre os meses de junho de 2024 e 2025.

Tecnologia e presença em campo

PUBLICIDADE

A queda nos alertas é atribuída à atuação conjunta da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), do Ibama, ICMBio e forças policiais. Entre as ações estão a instalação de bases fixas em regiões estratégicas, presença contínua de fiscalização em campo e uso intensivo de tecnologias de monitoramento remoto.

“O resultado que alcançamos é fruto direto da governança ambiental que o Pará vem consolidando”, declarou Raul Protázio, titular da Semas. Segundo ele, o estado continuará investindo em tecnologia e ampliando a presença institucional nas áreas críticas.

PUBLICIDADE

Caminho para a COP 30

Os resultados obtidos reforçam o protagonismo do Pará no cenário ambiental global e fortalecem a imagem do estado como referência no combate ao desmatamento ilegal. O desempenho chega em momento estratégico, com Belém se preparando para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em 2025.

A meta do governo é transformar o modelo adotado no Pará em exemplo para outras regiões da Amazônia, promovendo o desenvolvimento sustentável ao lado da preservação ambiental.