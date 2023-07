Plínio Valério diz canadenses invadiram reserva dominada por ONGs em São Gabriel da Cachoeira que possui 97% do nióbio mundial

O senador Plínio Valério (PSDB-AM), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada à investigação das Organizações Não Governamentais (ONGs), disse em entrevista ao canal Vlog do Lisboa, que canadenses invadiram uma região no interior do Amazonas, dominadas pelas ONGs, que possui mais de 90% da reserva mundial de nióbio, considerado um dos metais mais estratégicos do mundo, pois é essencial para criar uma liga metálica mais leve e resistente utilizada nas indústrias bélica, aeroespacial, nuclear, informática, automotiva, petrolífera e de gás.

Esse metal também é usado na construção de grandes prédios e construções em todo o mundo. O nióbio é mais flexível, barato e resistente que outros metais, permitindo com que carros mais fortes e leves sejam fabricados a um custo menor.

“Houve uma época que o avião de carreira tinha três voos por semana ou dois, Manaus – São Gabriel da Cachoeira, metade são canadenses. Eles iam fazer o quem São Gabriel? São Gabriel é uma região pobre, não cria gado, não cria peixe, porque é muito minério e o solo não presta. E eles iam lá mensalmente aquele monte de canadenses”, disse.

Com cerca de 2% do nióbio mundial e procedimentos corretos de exploração, o Canadá consegue reverter uma gama imensa de serviços sociais para sua população.

O Brasil, com 97% das reservas mundiais conhecidas, poderia ajudar a custear serviços sociais de alta qualidade para sua população, como saúde, educação e segurança, revertendo o desastroso quadro atual. As maiores jazidas do mundo encontram-se no Amazonas, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, e em Roraima, na terra indígena Raposa Serra do Sol, todas demarcadas.

“Sabe o que o Canadá faz? Eles tem uma reserva de nióbio de 1,5% da reserva mundial, eles exploram seu 1,5% e sustentam seu sistema de saúde. Nós temos nessa região [em São Gabriel da Cachoeira] invadida por canadenses 97% da reserva mundial de nióbio. Nós não podemos mexer em 1% porque é reserva indígena criada por essas ONGs. Então nossa riqueza está toda isolada”, explicou o senador.

Redação AM POST*