Roraima é o segundo estado com maior área queimada no Brasil em 2025

Notícias de Meio Ambiente – Entre janeiro e julho de 2025, o estado de Roraima registrou a queima de 426,6 mil hectares de vegetação, segundo dados do Monitor do Fogo do MapBiomas. O volume coloca o estado como o segundo mais atingido por incêndios no país, atrás apenas do Tocantins, que contabilizou 467 mil hectares no mesmo período.

Na terceira posição aparece o Maranhão, com 329,7 mil hectares. Em Roraima, os municípios mais afetados foram Pacaraima e Normandia, cada um com mais de 122 mil hectares destruídos pelas chamas.

O levantamento do MapBiomas difere do ranking do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que coloca Roraima em 12º lugar. Isso acontece porque o Inpe mede os focos de calor em tempo real, ferramenta importante para o combate imediato ao fogo. Já o MapBiomas contabiliza a área efetivamente queimada após a passagem das chamas, o que permite avaliar o impacto ambiental e a degradação da vegetação.

Em âmbito nacional, o Brasil registrou 2,45 milhões de hectares queimados entre janeiro e julho, o que representa uma queda de 59% em relação a 2024. O Cerrado concentrou metade de toda a área queimada, enquanto a Amazônia perdeu 1,1 milhão de hectares, número 70% menor que o do ano anterior.

Nos demais biomas, houve redução expressiva no Pantanal e no Pampa. Já a Mata Atlântica acumulou 61 mil hectares destruídos, e a Caatinga foi a única a registrar aumento significativo, com alta de 54%, sobretudo em áreas de vegetação savânica.