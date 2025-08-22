A notícia que atravessa o Brasil!

Roraima é o segundo estado com maior área queimada no Brasil em 2025

Monitor do Fogo mostra que Roraima perdeu mais de 426 mil hectares em sete meses, ficando atrás apenas do Tocantins.

Por Beatriz Silveira

22/08/2025 às 21:59

Notícias de Meio Ambiente – Entre janeiro e julho de 2025, o estado de Roraima registrou a queima de 426,6 mil hectares de vegetação, segundo dados do Monitor do Fogo do MapBiomas. O volume coloca o estado como o segundo mais atingido por incêndios no país, atrás apenas do Tocantins, que contabilizou 467 mil hectares no mesmo período.

Na terceira posição aparece o Maranhão, com 329,7 mil hectares. Em Roraima, os municípios mais afetados foram Pacaraima e Normandia, cada um com mais de 122 mil hectares destruídos pelas chamas.

O levantamento do MapBiomas difere do ranking do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que coloca Roraima em 12º lugar. Isso acontece porque o Inpe mede os focos de calor em tempo real, ferramenta importante para o combate imediato ao fogo. Já o MapBiomas contabiliza a área efetivamente queimada após a passagem das chamas, o que permite avaliar o impacto ambiental e a degradação da vegetação.

Leia também: Descaso da Amazonas Energia com ribeirinhos leva MP a abrir investigações

Em âmbito nacional, o Brasil registrou 2,45 milhões de hectares queimados entre janeiro e julho, o que representa uma queda de 59% em relação a 2024. O Cerrado concentrou metade de toda a área queimada, enquanto a Amazônia perdeu 1,1 milhão de hectares, número 70% menor que o do ano anterior.

Nos demais biomas, houve redução expressiva no Pantanal e no Pampa. Já a Mata Atlântica acumulou 61 mil hectares destruídos, e a Caatinga foi a única a registrar aumento significativo, com alta de 54%, sobretudo em áreas de vegetação savânica.

 

