Acidente no Elevador da Glória em Lisboa deixa 17 mortos e 18 feridos

Notícias do Mundo – Um grave acidente envolvendo o tradicional Elevador da Glória, conhecido como o “Bondinho” de Lisboa, causou ao menos 17 mortes e 18 feridos nesta quarta-feira (3), na capital portuguesa.

PUBLICIDADE

O funicular, que conecta a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto, descarrilhou na Calçada da Glória após o rompimento de um cabo de segurança, colidindo contra um prédio.

Entre os feridos, cinco estão em estado grave. As equipes de resgate mobilizaram mais de 60 socorristas e 22 veículos para atender as vítimas. Todas foram retiradas das ferragens por volta das 20h30 (horário local). A maioria dos feridos foi encaminhada ao Hospital São José, enquanto os corpos foram levados ao Instituto Nacional de Medicina Legal. Entre as vítimas há também estrangeiros. Imagens divulgadas mostram o elevador completamente destruído.

PUBLICIDADE

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro Luís Montenegro manifestaram pesar pela tragédia, que levou à decretação de luto nacional para esta quinta-feira (4).

O prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, esteve no local e declarou que “Lisboa está de luto”. A Carris, empresa responsável pelo transporte, afirmou que o elevador passava por manutenções regulares e que todos os protocolos de segurança estavam sendo seguidos.

LEIA MAIS: ‘Raça maldita’: Vídeo de português oferecendo € 500 por “cabeça de brasileiro” causa revolta

A tragédia chocou moradores e turistas, levantando questionamentos sobre a segurança dos sistemas históricos da cidade.