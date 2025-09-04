A notícia que atravessa o Brasil!

Acidente no Elevador da Glória em Lisboa deixa 17 mortos e 18 feridos

Funicular turístico descarrila após rompimento de cabo e colide contra prédio; luto nacional é decretado em Portugal.

Por Marcia Jornalist

04/09/2025 às 08:55

Notícias do Mundo Um grave acidente envolvendo o tradicional Elevador da Glória, conhecido como o “Bondinho” de Lisboa, causou ao menos 17 mortes e 18 feridos nesta quarta-feira (3), na capital portuguesa.

O funicular, que conecta a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto, descarrilhou na Calçada da Glória após o rompimento de um cabo de segurança, colidindo contra um prédio.

Entre os feridos, cinco estão em estado grave. As equipes de resgate mobilizaram mais de 60 socorristas e 22 veículos para atender as vítimas. Todas foram retiradas das ferragens por volta das 20h30 (horário local). A maioria dos feridos foi encaminhada ao Hospital São José, enquanto os corpos foram levados ao Instituto Nacional de Medicina Legal. Entre as vítimas há também estrangeiros. Imagens divulgadas mostram o elevador completamente destruído.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro Luís Montenegro manifestaram pesar pela tragédia, que levou à decretação de luto nacional para esta quinta-feira (4).

O prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, esteve no local e declarou que “Lisboa está de luto”. A Carris, empresa responsável pelo transporte, afirmou que o elevador passava por manutenções regulares e que todos os protocolos de segurança estavam sendo seguidos.

A tragédia chocou moradores e turistas, levantando questionamentos sobre a segurança dos sistemas históricos da cidade.

