Acionistas aprovam venda do Twitter para Elon Musk, que tenta deixar a negociação

Os acionistas do Twitter aprovaram nesta terça-feira (13) a venda da rede social para Elon Musk. O resultado do acordo, no entanto, será definido em uma batalha judicial entre a empresa e o bilionário, que em julho desistiu de seguir adiante com a aquisição.

Esta terça-feira era o prazo para que os acionistas votassem sobre o acordo, que para o Twitter deve ser cumprido por Musk. Em abril, o conselho de administração da empresa aprovou a compra da empresa pelo bilionário no valor de US$ 44 bilhões.

Já se esperava que os acionistas votassem a favor, após uma queda nas ações do Twitter fazerem a proposta de Musk ficar bem acima do valor de mercado da empresa. Em abril, ele ofereceu US$ 54,20 por ação da companhia, que atualmente são vendidas na bolsa por cerca de US$ 41.

O empresário afirma que decidiu deixar a negociação porque foi enganado sobre a quantidade de contas falsas e de spam na plataforma. Ele também alega que não foi informado a respeito de um acordo salarial que a empresa alcançou com um de seus principais executivos.

O julgamento da disputa entre Twitter e Musk acontecerá em 17 de outubro, no Tribunal de Chancelaria de Delaware. O processo foi aberto pela rede social, que acusa o empresário de ter descumprido o acordo.

