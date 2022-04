Adolescente de 14 anos engravida após estupro coletivo de soldados Russos

Redação AM POST

Uma adolescente de 14 anos ficou grávida após ter sido estuprada por soldados russo, em Bucha, uma das cidades da Ucrânia dominadas pelas tropas russas.

Continua depois da Publicidade

De acordo com uma psicóloga do serviço de atendimento médico público do país, ouvida pelo jornal britânico Mirror, a menina “decidiu manter o bebê após ser alertada por médicos que um aborto poderia fazê-la não ter filhos novamente”.

Até a última terça-feira (26), a linha direta de atendimento para casos deste tipo havia recebido 103 denúncias nos territórios recém-libertados. As vítimas incluem não apenas mulheres, mas também homens e crianças pequenas.

A deputada Kira Rudyk, membro do Parlamento da Ucrânia, afirmou, no dia 13 deste mês, em entrevista à CBS News, que a violência sexual é “sistemática em todas as áreas ocupadas pelos russos” e que ouviu relatos de mulheres que engravidaram de seus estupradores.

Continua depois da Publicidade

*Com informações de O Globo