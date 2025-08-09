A notícia que atravessa o Brasil!

Mundo

Adolescente de 17 anos abre fogo na Times Square e deixa três feridos em Nova York

O adolescente foi detido no local e a arma utilizada no crime foi apreendida. O caso segue sob investigação pela polícia nova-iorquina.

Por Jonas Souza

09/08/2025 às 16:50 - Atualizado em 09/08/2025 às 17:13

Notícias do Mundo -Um adolescente de 17 anos abriu fogo na madrugada deste sábado (9/8) na Times Square, em Nova York, deixando três pessoas feridas. Segundo o Departamento de Polícia de Nova Iorque (NYPD), as vítimas são uma jovem de 18 anos e dois homens, um de 19 e outro de 65 anos.

De acordo com as autoridades, todos os feridos estão estáveis e recebem atendimento em um hospital local. O tiroteio ocorreu por volta da 1h20 (2h20 no horário de Brasília) e, segundo a investigação inicial, teria sido motivado por uma discussão entre o atirador e uma das vítimas.

O adolescente foi detido no local e a arma utilizada no crime foi apreendida. O caso segue sob investigação pela polícia nova-iorquina.

Violência armada em Nova York

Apesar de a cidade ter registrado, nos primeiros sete meses de 2025, o menor número de tiroteios e vítimas de sua história — 412 tiroteios e 489 vítimas — episódios graves continuam a ocorrer.

No fim de julho, um ataque em Midtown Manhattan deixou quatro mortos e vários feridos. Na ocasião, o atirador Shane Tamura, de 27 anos, invadiu um prédio de luxo de 44 andares armado com um fuzil AR-15, abriu fogo e, em seguida, tirou a própria vida.

