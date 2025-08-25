Adolescente morre após comer três pacotes de macarrão instantâneo cru

Notícias do Mundo – Um adolescente de 13 anos morreu, no Cairo, Egito, após ingerir três pacotes de macarrão instantâneo cru. De acordo com informações da imprensa local, cerca de 30 minutos depois do consumo, o garoto começou a sentir fortes dores abdominais e apresentou episódios de vômito. Apesar da tentativa de socorro, ele não resistiu às complicações.

As autoridades egípcias investigam o caso e levantam a hipótese de que a morte tenha sido provocada por uma obstrução no sistema digestivo ou por um quadro agudo no intestino causado pela grande quantidade de macarrão ingerida sem preparo. A polícia foi acionada pela família e, ao chegar, encontrou o corpo do adolescente sem sinais de violência. O caso foi encaminhado para autópsia, que deve esclarecer a causa exata da morte.

O comerciante que teria vendido os pacotes de macarrão ao menino chegou a ser ouvido pela Justiça. No entanto, análises realizadas no produto não identificaram adulterações nem irregularidades.

Especialistas em saúde alertam que, apesar de ser um alimento popular entre jovens por ser barato e prático, o consumo do macarrão instantâneo cru pode trazer riscos consideráveis, como dificuldade de digestão, intoxicação alimentar em casos de contaminação e até bloqueios intestinais.

O Instituto Nacional de Nutrição do Egito destacou que não há comprovação científica de que o macarrão instantâneo seja, por si só, fatal. Segundo o órgão, casos de morte relacionados ao produto podem estar associados a fatores externos, como armazenamento inadequado, uso incorreto ou condições específicas de saúde.