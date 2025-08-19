A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Advogado de Trump diz que decisão de Dino de blindar Moraes aproxima Brasil de práticas da Venezuela

Martin De Luca critica blindagem de Moraes no STF e alerta para risco de insegurança jurídica e afastamento de investidores.

Por Fernanda Pereira

19/08/2025 às 07:59 - Atualizado em 19/08/2025 às 08:16

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias do Mundo – O advogado de Donald Trump, Martin De Luca, criticou nesta segunda-feira (18/8) a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que impede a aplicação no Brasil de restrições baseadas em determinações unilaterais de outros países. A medida garante que Alexandre de Moraes, alvo de sanções dos Estados Unidos pela Lei Magnitsky, mantenha acesso a serviços bancários e empresariais no país.

PUBLICIDADE

Em declaração à imprensa, De Luca comparou a decisão a estratégias já vistas em regimes como o da Venezuela e da China. “Ao tentar blindar Alexandre de Moraes, o ministro Dino está repetindo uma fórmula que já vimos em lugares como Venezuela e China e que fracassaram. Medidas que prometiam defender a soberania acabaram sufocando a economia e isolando o país”, afirmou.

O advogado alertou ainda que a decisão não neutraliza as punições previstas pela Lei Magnitsky e pode ter impacto direto sobre a economia brasileira. “Essas iniciativas nunca impediram sanções e sempre criaram insegurança jurídica e afastaram investidores. O verdadeiro dano não é para Moraes, mas para o Brasil, que arrisca trilhar o mesmo caminho de fragilidade e desconfiança que quebrou a credibilidade de outras economias”, disse.

PUBLICIDADE

A reação acontece em meio ao aumento da pressão de autoridades norte-americanas para que sanções sejam aplicadas a Moraes. Nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro reforçou os alertas, afirmando que bancos brasileiros poderão sofrer punições caso mantenham vínculos financeiros com o ministro. “Manter uma conta de Moraes hoje é correr um sério risco”, declarou o parlamentar em suas redes sociais.

Leia mais: Saiba quem são os 4,5 milhões de milicianos convocados por maduro em resposta a ofensiva dos EUA

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

Suframa, Sedecti e Implurb discutem ampliação de áreas industriais em Manaus

Encontro teve como pauta principal a necessidade de discutir novas áreas que envolvem a instalação de indústrias

há 30 segundos

Brasil

Veja: esposa de vereador flagra marido com amante e arma o maior ‘barraco’

Caso é repercutido em todo Brasil.

há 1 minuto

Mundo

Saiba quem são os 4,5 milhões de milicianos convocados por maduro em resposta a ofensiva dos EUA

Presidente venezuelano promete “fuzis e mísseis” para camponeses e operários diante da escalada de tensão com Washington.

há 27 minutos

Manaus

Perigo de explosão e tragédia: carro pega fogo perto de posto de combustíveis em Manaus

Corpo de Bombeiros foi acionado para controle do sinistro.

há 51 minutos

Brasil

Mulher suspeita de aplicar golpes e deixar turistas ‘chapados’ em praia é presa

No entanto, as investigações ainda continuam para buscar novos possíveis envolvidos.

há 1 hora