Advogado de Trump sofre ameaças após número vazar em inquérito de Bolsonaro

Notícias do Mundo – Martin De Luca, advogado que representa a Trump Media e a Rumble nos Estados Unidos, passou a receber ameaças em seu celular e e-mail após seu número de telefone aparecer em relatório da Polícia Federal (PF) referente ao inquérito que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

O documento da PF, tornado público pelo STF para atender ao interesse público, mostrou o número de De Luca sem tarja, assim como dados de outras pessoas citadas na investigação, incluindo Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar. Segundo pessoas próximas ao advogado, as ameaças ocorreram de forma rápida e coordenada, chegando até mesmo ao e-mail do profissional.

A pedido de autoridades do governo Donald Trump, Martin De Luca não se manifestou publicamente sobre o episódio. Um levantamento está sendo feito para avaliar se a divulgação do telefone viola a legislação brasileira.

A PF explicou que o inquérito precisava conter todos os dados relevantes para fins de produção probatória, e que as atividades da corporação seguem protocolos de sigilo. O relatório indicou trocas de mensagens entre Bolsonaro e De Luca, além de ações do advogado nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, alegando censura e violação de tratados internacionais.

Ao concluir a investigação, a PF apontou que Bolsonaro e De Luca teriam convergido na propagação de ataques ao STF, buscando descredibilizar o Poder Judiciário brasileiro. O ex-presidente e o deputado Eduardo Bolsonaro foram indiciados por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, e a Procuradoria-Geral da República deve se manifestar sobre o caso.