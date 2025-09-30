Advogado do Rumble chama Moraes de ‘descarado’ após notificação a Eduardo Bolsonaro

Notícias do Brasil – O advogado Martin De Luca, representante da Trump Media e do Rumble no Brasil, fez duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Em postagem nas redes sociais nesta segunda-feira (29), ele reagiu à decisão de Moraes de notificar o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por edital em um processo por coação movido pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O ministro determinou que Eduardo fosse notificado por edital, enquanto o jornalista Paulo Figueiredo, também acusado, receberá carta rogatória, já que ambos residem nos Estados Unidos. Segundo Moraes, o parlamentar estaria dificultando o recebimento das intimações.

De Luca, no entanto, classificou a medida como “descarada”.

“Alexandre de Moraes está reclamando que Eduardo Bolsonaro está se esquivando do processo criminal que Moraes abriu contra ele por discurso em solo americano. Incrivelmente descarado vindo de um homem que vem se esquivando do serviço no caso Rumble contra ele na Flórida há sete meses”, escreveu o advogado.

Ele ainda afirmou que Moraes estaria agindo para evitar sua própria citação em uma ação movida pelo Rumble nos Estados Unidos.

“Até hoje, Moraes continua se esquivando da citação. A mais recente é que ele está pressionando o STJ — o tribunal brasileiro que deveria autorizar a citação de Moraes — para não processar o pedido de citação dos EUA”, completou.

