Alemanha deixa de ser invejada e vira o país desenvolvido com pior desempenho econômico

Por muitos anos, a Alemanha desfrutou de um sucesso econômico notável, liderando a exportação global de produtos de alta qualidade, como carros de luxo e maquinário industrial. No entanto, atualmente, o país enfrenta dificuldades econômicas sem precedentes, tornando-se a economia desenvolvida com o pior desempenho do mundo, com expectativas de encolhimento este ano, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a União Europeia (UE).

A crise econômica alemã foi impulsionada pela invasão da Ucrânia pela Rússia e a subsequente perda do acesso a gás natural barato de Moscou, um choque devastador para as indústrias alemãs intensivas em energia. Isso ameaça transformar a Alemanha em um país “desindustrializado”, à medida que os altos custos de energia e a inação do governo em relação a problemas crônicos colocam em risco novas fábricas e empregos bem remunerados.

Os cortes russos no suprimento de gás natural para a União Europeia causaram uma crise energética no bloco de 27 países, que anteriormente recebia 40% de seu gás da Rússia. A Alemanha se viu particularmente afetada, forçando o governo a pedir que uma usina a carvão dos anos 60 permanecesse em funcionamento por mais alguns meses. A empresa responsável pela usina, Evonik Industries AG, está em processo de transição para a energia renovável.

A Alemanha agora enfrenta debates sobre a imposição de limites governamentais aos preços da eletricidade industrial para facilitar a transição para fontes de energia mais sustentáveis. No entanto, essa medida enfrenta oposição de diferentes grupos políticos e ambientalistas.

Além disso, o preço do gás aumentou significativamente, prejudicando empresas que dependem desse recurso para suas operações. O país também está enfrentando uma desaceleração da China, seu principal parceiro comercial.

Esses desafios revelam falhas que foram ignoradas durante os anos de sucesso da Alemanha, como a falta de investimento em tecnologia digital, infraestrutura e energia renovável. A dependência de gás russo para abastecer sua indústria também se mostrou arriscada. A competição global por tecnologias futuras e o investimento em energias limpas estão em andamento, com a Alemanha tentando recuperar seu lugar no cenário econômico global.