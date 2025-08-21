A notícia que atravessa o Brasil!

Aluna morre durante treino em academia e professores tentam ocultar corpo; assista

O caso aconteceu em uma unidade Smart Fit.

Por Beatriz Silveira

21/08/2025 às 21:05

Notícias do Mundo – Um caso envolvendo a Smart Fit, considerada a maior rede de academias da América Latina, gerou grande repercussão nas redes sociais nesta semana. A aluna Reina Sabas, de 39 anos, morreu após realizar um exercício de pernas em uma unidade localizada em Tlatelolco, na Cidade do México, no dia 20 de maio.

De acordo com relatos de testemunhas, um personal trainer teria incentivado a aluna a utilizar uma carga de peso superior à sua capacidade. Durante a execução do exercício, Reina passou mal, perdeu os sentidos e não resistiu.

O episódio ganhou ainda mais destaque pelo comportamento adotado por funcionários da academia após a morte. Em vez de aguardar a chegada das autoridades, dois instrutores tentaram remover o corpo da vítima do terceiro andar do prédio, atitude que foi registrada pelas câmeras de segurança e amplamente compartilhada nas redes sociais. Um amigo da vítima confirmou a versão, classificando a cena como desumana e desrespeitosa.

Leia também: DNIT anuncia interdição temporária na BR-319 para lançamento de vigas de ponte 

Diante da gravidade do caso, o Ministério Público do México determinou o fechamento imediato da unidade e instaurou um inquérito para apurar suspeita de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A imprensa mexicana informou que, somente desde 2024, ao menos seis mortes já foram registradas em diferentes unidades da Smart Fit no país, levantando questionamentos sobre protocolos de segurança e acompanhamento profissional dentro das academias da rede.

A Smart Fit ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso específico de Reina Sabas, mas a investigação segue em andamento para identificar responsabilidades e eventuais falhas que possam ter contribuído para a tragédia.

