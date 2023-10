Ameaça de bomba fecha o Museu do Louvre em Paris

O icônico Museu do Louvre em Paris, considerado o maior museu do mundo, fechou suas portas temporariamente neste sábado (14/10) ao meio-dia por questões de segurança. Esse fechamento ocorreu em meio a um contexto de alerta máximo contra o terrorismo na França, após um ataque islâmico ocorrido na sexta-feira (13/10) no norte do país.

A porta-voz do Ministério do Interior, Camille Chaize, informou que o Louvre foi evacuado após uma ameaça de bomba. Imagens registradas no local mostram uma concentração de policiais e fitas de isolamento que impediram o acesso dos pedestres à famosa pirâmide de vidro do museu. Ruas nas proximidades do museu também foram fechadas.

As autoridades explicaram que o Louvre recebeu uma mensagem escrita alertando sobre um possível risco para o museu e seus visitantes. Em resposta, o museu optou por evacuar e fechar suas portas durante todo o dia para realizar uma verificação minuciosa.

Na sexta-feira à noite (13/10), a França elevou seu nível de alerta para “emergência atentado”, o mais alto nível, que permite a mobilização excepcional de recursos. Isso ocorreu após um ataque em que um jovem assassinou um professor em uma escola secundária em Arras na manhã da sexta-feira. O ataque foi classificado como “terrorismo islâmico” pelo presidente Emmanuel Macron.

Em resposta a essa situação, o Eliseu anunciou a mobilização de 7 mil soldados em todo o território francês neste sábado. Esses soldados permanecerão mobilizados até segunda-feira à noite e até novo aviso.