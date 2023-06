Ao menos 207 pessoas morreram e 900 ficaram feridas em acidente na Índia

Pelo menos 207 pessoas morreram e 900 ficaram feridas após dois trens de passageiros colidirem em Odisha nesta sexta-feira (2), de acordo com autoridades do governo do Estado indiano, no acidente ferroviário mais mortal na Índia em mais de uma década.

O número de mortos deve aumentar, disse o secretário-chefe do Estado, Pradeep Jena, no Twitter.

Sudhanshu Sarangi, diretor-geral do departamento de bombeiros de Odisha, disse à Reuters que 207 corpos tinham sido recuperados até o momento, após o acidente.

Imagens do local mostram socorristas escalando os destroços retorcidos de um dos trens em busca de sobreviventes.

“Eu estive lá no local e pude ver sangue, membros quebrados e pessoas morrendo ao meu redor”, disse uma testemunha à Reuters por telefone.

Equipes de resgate para auxílio no local do acidente foram mobilizadas de Bhubaneswar, em Odisha, e Calcutá, em Bengala Ocidental, disse o ministro federal de Ferrovias, Ashwini Vaishnaw.

O acidente ocorreu por volta das 19h no horário local, quando o Howrah Superfast Express, que fazia o trajeto de Bangalore a Howrah, em Bengala Ocidental, descarrilou e se chocou com o Coromandel Express, que vai de Calcutá a Chennai, informaram autoridades ferroviárias.

Operações de resgate estavam em andamento no local e “toda a assistência possível” está sendo dada aos afetados, disse o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, no Twitter.

Agência Brasil