Apagão atinge Portugal e Espanha, causando horas de caos

Notícias do Mundo – Um extenso apagão atingiu partes de Portugal e Espanha neste domingo (27), causando horas de caos e interrupções no fornecimento de eletricidade em toda a Península Ibérica. No entanto, as operadoras de rede de ambos os países informaram que o fornecimento começou a ser gradualmente restabelecido em algumas áreas.

A Rede Elétrica Nacional (REN), principal fornecedora de energia em Portugal, comunicou que a produção de energia foi restaurada em duas importantes usinas: a hidrelétrica de Castelo de Bode e a termelétrica da Tapada de Outeiro. Segundo a REN, com essas usinas novamente em operação, o consumo de eletricidade está sendo retomado de forma progressiva em Portugal, inicialmente nas regiões próximas às usinas e, posteriormente, em áreas mais distantes.

PUBLICIDADE

Na Espanha, a Red Elétrica (REE), operadora da rede elétrica do país vizinho, também informou que o fornecimento de energia foi restabelecido em diversas regiões, incluindo Catalunha, Aragão, País Basco e Andaluzia.

Apesar do restabelecimento em algumas áreas, as causas do apagão que afetou simultaneamente os dois países ainda não foram totalmente esclarecidas pelas autoridades e pelas operadoras de rede. A dimensão total da área afetada e o número de consumidores impactados ainda estão sendo apurados.