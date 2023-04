Após liberação, brasileiras presas injustamente por tráfico comemoram em Frankfurt, na Alemanha

Redação AM POST

Após deixarem a prisão nesta terça-feira, 11, as brasileiras detidas por engano vão passar a noite em Frankfurt, na Alemanha, e somente na quarta-feira, 12, devem planejar a volta ao Brasil em reunião com as advogadas. As etiquetas com o nomes de ambas estavam em malas com cocaína.

Depois que foram liberadas do presídio feminino na cidade alemã, a empresária Kátyna Baía e a veterinária Jeanne Paollini se encontraram com familiares e a advogada Luna Provázio — responsável pela defesa do casal no Brasil —, que viajaram para a Alemanha para encontrá-las.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim que soube que seria solta, Jeanne entrou em contato com a advogada de defesa Chayane Kuss por meio de um celular do Consulado-Geral do Brasil naquele país.

As goianas ainda não receberam os objetos pessoais que estavam na bagagem de mão durante a viagem do Brasil para Alemanha, onde elas fariam escala, mas foram detidas. Os pertences foram apreendidos.

Como ocorreu a soltura

O Ministério das Relações Exteriores anunciou a soltura das duas brasileiras. Elas foram presas pelas autoridades alemãs sob a suspeita de tráfico de drogas. Segundo as investigações da Polícia Federal, ambas tiveram as malas trocadas por bagagens com cocaína.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O promotor alemão que cuida do caso arquivou o caso, após analisar vídeos e depoimentos enviados pelas autoridades brasileiras.

Segundo o governo de Goiás, as brasileiras tiveram acesso a medicamentos (seguindo prescrição médica) e a audiência de custódia, que resultou na soltura delas, foi antecipada —conforme demandas levadas pelo Gabinete de Relações Internacionais às autoridades internacionais.