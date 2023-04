Após terem malas trocadas, brasileiras são acusadas por tráfico de drogas na Alemanha

Redação AM POST

Duas brasileiras foram presas por tráfico internacional de drogas no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, após elas terem as malas trocadas. A veterinária Jeanne Paolini, 40, e sua namorada, a empresária Kátyna Baía, 44, iriam passar 20 dias pela Europa.

As mulheres estão detidas em celas separadas há cerca de 33 dias. As duas faziam escala em Frankfurt com destino a Berlim quando foram barradas e presas. Nas malas, que foram trocadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foram encontrados 40 kg de cocaína.

As passageiras informaram que as bagagens não pertenciam a elas, entretanto, sem provas, elas foram detidas.A Polícia Federal afirmou que descobriu que funcionários terceirizados estavam trocando as etiquetas de malas para enviar drogas para o exterior. Na terça-feira, 4, seis suspeitos foram presos.

O Ministérios da Justiça enviou, nesta quinta-feira, 6, para a Justiça de Frankfurt, na Alemanha, uma cópia integral do inquérito da PF sobre a troca de malas por bagagens com drogas.

O documento mostra fotos das verdadeiras malas das duas em Guarulhos. Agora, cabe à Justiça conceder a liberdade para o casal, vítima de uma organização criminosa.