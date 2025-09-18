A notícia que atravessa o Brasil!

Apresentador americano tem programa suspenso após comentários sobre caso Charlie Kirk

Jimmy Kimmel foi afastado depois de ironizar suspeito de assassinar o ativista conservador

Por Fernanda Pereira

18/09/2025 às 06:25

Foto: Reprodução

Notícias do Mundo – O talk-show Jimmy Kimmel Live! foi retirado da grade da ABC por tempo indeterminado. A emissora decidiu suspender a atração dois dias depois de o apresentador ironizar, em seu monólogo de abertura, o acusado de matar o ativista conservador Charlie Kirk.

Kimmel sugeriu que Tyler Robinson, apontado como responsável pelo crime, teria perfil de apoiador de Donald Trump. A fala gerou repercussão negativa em meio ao clima de comoção política pela morte do fundador do Turning Point USA.

A reação foi imediata. Brendan Carr, presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), pediu que as afiliadas deixassem de exibir o programa e sinalizou possíveis medidas contra a ABC e a Disney, controladora da emissora. Andrew Alford, executivo da Nexstar, também criticou as declarações, chamando-as de “ofensivas e insensíveis”.

Trump comemorou publicamente a suspensão e disse que a saída de Kimmel do ar representava “uma vitória contra a manipulação política”.

A polêmica envolvendo o apresentador soma-se a outras repercussões recentes sobre o caso, que já resultou em exonerações e manifestações de luto em diferentes esferas públicas.

