Argentina mobiliza Exército para reforçar segurança nas fronteiras com Brasil

Notícias do Mundo – A partir da próxima semana, o governo da Argentina começará a mobilizar militares para reforçar a segurança nas fronteiras com o Paraguai, a Bolívia e o Brasil. A ação faz parte da “Operação Roca”, criada para intensificar o patrulhamento e a proteção das áreas fronteiriças terrestres, fluviais e aéreas do país.

O envio dos militares será feito de acordo com a demanda do Ministério da Segurança argentino. Inicialmente, o foco será em zonas rurais e isoladas do norte e nordeste do país, distantes dos postos oficiais de imigração. A missão é combater o crime organizado e aumentar a vigilância do território.

Segundo informações do governo de Javier Milei, mais de 10 mil integrantes do Exército estão envolvidos na operação, sendo que 1.300 já foram destacados para atuar diretamente nas regiões de fronteira. A ação contará com o apoio de drones, radares móveis, helicópteros e aviões de monitoramento, além de modernos sistemas de comunicação. De acordo com o Ministério da Segurança, os militares terão autorização para deter criminosos e traficantes.

Em janeiro, a ministra da Segurança, Patricia Bullrich, já havia anunciado medidas de reforço nas fronteiras, como a construção de uma cerca de 200 metros na divisa com a Bolívia e o aumento da fiscalização nas áreas próximas ao Brasil.

Nesta semana, Bullrich destacou que o novo foco será a fronteira da província de Misiones com o Brasil, mencionando especialmente a cidade de Bernardo de Irigoyen, vizinha a Dionísio Cerqueira (SC) e Barracão (PR), locais onde o controle será intensificado.