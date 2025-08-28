A notícia que atravessa o Brasil!

Argentina, Paraguai e Equador se alinham aos EUA em conflito com a Venezuela 

América do Sul se divide diante da crise.

Por Fernanda Pereira

28/08/2025 às 07:29 - Atualizado em 28/08/2025 às 07:35

Foto: Reprodução

Notícias do Mundo  – A crise diplomática entre Estados Unidos e Venezuela ganhou novos capítulos após o anúncio de operações militares americanas próximas às águas venezuelanas. Em resposta, governos da Argentina, Paraguai e Equador declararam apoio às ações de Washington, reforçando o clima de tensão na região.

O posicionamento dos três países evidencia uma divisão no cenário sul-americano. Enquanto Caracas denuncia uma “ameaça à soberania nacional” e busca apoio de aliados regionais, os governos que se alinharam aos EUA afirmam que a medida é necessária para conter riscos de instabilidade política e econômica vindos do regime de Nicolás Maduro.

Leia mais: Governo Maduro convoca novo alistamento militar de civis na Venezuela diante das ameaças dos EUA

A escalada reacende debates sobre o equilíbrio de forças no continente e a influência de Washington sobre países latino-americanos. Analistas avaliam que a polarização pode impactar negociações comerciais, alianças diplomáticas e até mesmo a integração regional nos próximos meses.

