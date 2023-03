Assista: Aluno será julgado como adulto por agredir professora

Um estudante da Flórida, que foi filmado enquanto agredia uma professora até deixá-la inconsciente, será julgado como adulto com acusação de agressão criminal punível com até 30 anos de prisão, de acordo com documentos do tribunal divulgado pela imprensa local, nesta quarta-feira (1º). O aluno tem 17 anos de idade.

O canal de televisão WKMG, de Orlando, reportou que a agressão ocorreu em 21 de fevereiro em um corredor da escola secundária Matanzas, no condado de Flagler, na costa leste da Flórida, Estados Unidos.

As câmeras gravaram o jovem agredindo e jogando a professora no chão, que bateu com a cabeça e ficou inconsciente. Depois, a profissional foi chutada e esmurrada nas costas e na cabeça cerca de 15 vezes, segundo as autoridades.

Quando foi detido, o acusado disse que estava irritado porque Joan Naydich retirou o videogame que ele jogava na aula e disse que o faria de novo sempre que isso acontecesse.

O jovem, que foi inicialmente descrito pela polícia como um estudante com necessidades especiais, tem mais de um metro e meio de altura e pesa 122,5 quilos, de acordo com o canal.

A educadora foi levada às pressas para o hospital por causa dos ferimentos, de acordo com o relatório de detenção, mas já recebeu alta, informou a família, que organizaram uma vaquinha na plataforma GoFundMe para ajudá-la na recuperação.

