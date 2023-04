Assista: Ativistas trans agridem atleta defensora das mulheres biológicas

Redação AM POST*

Ativistas perseguiram a nadadora Riley Gaines na Universidade Estadual de São Francisco, na sexta-feira 7, na Califórnia. Ela fazia uma palestra contra a presença de trans em ligas femininas e defende que apenas atletas mulheres biológicas participem dentro dessas divisões.

Ao jornal Daily Mail, Riley Gaines contou que foi agredida no final da palestra na universidade norte-americana. “Um homem vestindo roupas femininas me bateu intencionalmente — duas vezes”, comentou. “O primeiro golpe atingiu meu ombro. O segundo acertou meu ombro e me atingiu no rosto.”

De acordo com o relato, o tumulto causado pelos ativistas obrigou a atleta a ficar trancada em uma sala, enquanto os defensores de trans em competições femininas insultavam ela e os policiais que a protegiam. “Os manifestantes batiam nas paredes, cantavam e gritavam: ‘Você está protegendo uma mulher branca com privilégio branco’ e insultavam especificamente os policiais negros do campus, que estavam nas portas me protegendo”, relatou.

Em entrevista ao canal Fox News, Riley Gaines disse que ingressará com processos judiciais em razão dos atos violentos. “O reitor dos alunos não fez nada”, comentou a atleta. “Entrarei com uma ação judicial. Essas pessoas precisam enfrentar as consequências.”

We strongly condemn the violence perpetrated against @iwf spokeswoman @Riley_Gaines_ on @SFSU campus. Riley was violently accosted, ambushed, and physically assaulted during a speech on sex discrimination women face in their own single-sex sports category. pic.twitter.com/uhND8UY2jX — Independent Women's Forum (@IWF) April 7, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

