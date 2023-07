Assista: Bebê é resgatado após pai quebrar para-brisa de carro

Um bebê foi resgatado, na última quarta-feira (19), após o próprio pai, ainda não identificado, quebrar o para-brisa do carro em que ele estava. Na ocasião, o termômetro estava perto dos 40ºC no sul do Texas, nos Estados Unidos.

De acordo com informações divulgadas pela Fox News, o homem trancou o veículo com a chave dentro e a criança ficou presa. Um vídeo do resgate viralizou nas redes sociais.

Na gravação, é possível ver quando o pai usa uma chave de roda para abrir um buraco. Na sequência, alguém entra no carro para pegar a criança e passar para o lado de fora.

A polícia e uma ambulância foram acionados para prestar socorro. Quando chegaram no local, constataram que o bebê estava bem e não corria perigo.

Redação AM POST