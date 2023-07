Assista: Guindaste pega fogo, despenca e atinge prédios e avenidas de Nova York

Um guindaste pegou fogo, despencou de um prédio, quebrou as janelas do edifício do lado e atingiu uma avenida de Manhattan, na manhã desta quarta-feira (26), em Nova York, nos Estados Unidos (EUA).

Motoristas e pedestres presentes levaram um susto e gravaram vídeos do momento do acidente. As imagens da queda do guindaste são impressionantes. Ainda não há informação de vítimas.

É possível ver nas gravações a presença de fogo no guindaste, mas a causa, que, muito provavelmente, é em detrimento da queda do guindaste, não foi divulgada.

Diversos usuários publicaram nas redes sociais relatos do momento. O Departamento de Polícia de Nova York recomendou que as pessoas evitassem a área da 10th Avenue e 11th Avenue da West 41 Street até a West 42 Street, em Manhattan.

