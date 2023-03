Assista: Homem escala prédio e salva menino que caiu da janela

Redação AM POST

Sem fantasia de super herói nem idade de atleta, um homem de meia idade surpreendeu, ao salvar uma criança que estava no parapeito do prédio, após cair da janela. Tudo foi filmado. É emocionante!

O anônimo, morador de Jiangsu, no leste da China, escalou o edifício, com uma agilidade impressionante para resgatar o menino que parecia desesperado.

O herói anônimo disse que o menino sofreu apenas alguns arranhões.

Resgate

No vídeo, o garoto surge chorando no parapeito do segundo andar do prédio e há um homem, observando, dois andares acima.

Assim, de repente, o homem de meia-idade, vestido com agasalho cinza e uma calça preta escala o edifício, usando como apoio o cano para chegar ao mesmo nível em que estava a criança.

Felicidade

Visivelmente feliz, o herói de carne e osso pega o menino, amarrando uma corda em volta dele para ajudá-lo a içar até a janela de onde ele caiu, tudo em segurança.

Uma vez que o menino foi içado com segurança para dentro, o homem, calmamente, retornou pelo caminho que fez, escalando novamente via cano externo do prédio.

Veja o vídeo